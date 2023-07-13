В России начнут производить все материалы для создания самолетов

В России до 2027 года начнут производить все материалы для создания самолетов

13 июля 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Правительство уделяет особое внимание развитию авиапрома на фоне санкций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Россия восстанавливает производство инновационных материалов, которыве будут использованы при выпуске отечественных самолетов. Для этого власти утвердили на 2023—2027 годы программу «Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства». Именно о ней шла речь на заседании правительства во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 13 июля. У страны есть все шансы возродить мощности и вернуть себе статус авиадержавы, говорят URA.RU аналитики. «На реализацию программы в течение пяти лет будет направлено около 7 млрд рублей, причем половину из них составят внебюджетные инвестиции. Предусмотрено создание десятков новых видов инновационной продукции. Важно, что применение именно наших, отечественных композиционных материалов позволит повысить конкурентоспособность ключевых отраслей. Прежде всего это космос, судо- и авиастроение, автопром, транспортный сектор, энергетика, строительный комплекс», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Статья по теме Россия полностью заменит Boeing и Airbus Программой предусмотрено создание десятков новых видов инновационной продукции, подчеркнул глава правительства. К разработке новых технологий подключат ведущие российские научные и производственные центры, в том числе МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский авиационный институт, ООО «Завод углеродных и композиционных материалов», Институт физики твердого тела РАН. Они должны разработать и внедрить не менее 42 технологий, соответствующих актуальным тенденциям мирового рынка. Одно из приоритетных направлений — кадровое обеспечение отрасли композиционных материалов. Эту задачу планируется решить за счет внедрения новых образовательных программ в вузах, готовящих инженеров. Общий объем финансирования программы в 2023—2027 годах составит более 6,7 млрд рублей. Половина из них — средства федерального бюджета. Они будут предоставляться в виде грантов в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». У страны есть все шансы, чтобы возродить мощности по производству материалов для авиастроения, считает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майора в отставке Владимир Попов. «Мы и так производили „композиты“. Да, в какой-то момент все было утрачено, но сейчас, учитывая санкции и обстановку, Мишустин и правительство обратили на это внимание. Все технологические мощности у нас есть, это касается и производства, и выпуска необходимых деталей. Очень отрадно, что запустили отдельную программу, потому что ранее, если мы говорим про авиастроение, было только две страны — СССР и США. Необходимо наверстать те моменты, которые мы потерял», — уверен эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия восстанавливает производство инновационных материалов, которыве будут использованы при выпуске отечественных самолетов. Для этого власти утвердили на 2023—2027 годы программу «Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства». Именно о ней шла речь на заседании правительства во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 13 июля. У страны есть все шансы возродить мощности и вернуть себе статус авиадержавы, говорят URA.RU аналитики. «На реализацию программы в течение пяти лет будет направлено около 7 млрд рублей, причем половину из них составят внебюджетные инвестиции. Предусмотрено создание десятков новых видов инновационной продукции. Важно, что применение именно наших, отечественных композиционных материалов позволит повысить конкурентоспособность ключевых отраслей. Прежде всего это космос, судо- и авиастроение, автопром, транспортный сектор, энергетика, строительный комплекс», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Программой предусмотрено создание десятков новых видов инновационной продукции, подчеркнул глава правительства. К разработке новых технологий подключат ведущие российские научные и производственные центры, в том числе МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский авиационный институт, ООО «Завод углеродных и композиционных материалов», Институт физики твердого тела РАН. Они должны разработать и внедрить не менее 42 технологий, соответствующих актуальным тенденциям мирового рынка. Одно из приоритетных направлений — кадровое обеспечение отрасли композиционных материалов. Эту задачу планируется решить за счет внедрения новых образовательных программ в вузах, готовящих инженеров. Общий объем финансирования программы в 2023—2027 годах составит более 6,7 млрд рублей. Половина из них — средства федерального бюджета. Они будут предоставляться в виде грантов в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». У страны есть все шансы, чтобы возродить мощности по производству материалов для авиастроения, считает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майора в отставке Владимир Попов. «Мы и так производили „композиты“. Да, в какой-то момент все было утрачено, но сейчас, учитывая санкции и обстановку, Мишустин и правительство обратили на это внимание. Все технологические мощности у нас есть, это касается и производства, и выпуска необходимых деталей. Очень отрадно, что запустили отдельную программу, потому что ранее, если мы говорим про авиастроение, было только две страны — СССР и США. Необходимо наверстать те моменты, которые мы потерял», — уверен эксперт.