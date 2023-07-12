Россия полностью заменит Boeing и Airbus

Первыми на отечественные самолеты пересядут пассажиры «Аэрофлота»

12 июля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Российские авиакомпании заменят Boeing и Airbus на отечественные аналоги. Одним из первых новые самолеты получит «Аэрофлот» Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России созданы все условия для замещения иностранных самолетов, таких как Boeing и Airbus, на отечественные. В стране открываются заводы и запущено производство всех необходимых комплектующих для сборки воздушных судов. Так эксперты трактуют URA.RU итоги встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. По словам аналитиков, власти учитывают масштабы страны и понимают, что суверенитет в авиации важен для ее безопасности. Ту-214 может стать основным самолетом самой крупной российской авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно документам компании, «Аэрофлот» к 2030 году может списать 188 зарубежных самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием. При этом компания рассчитывает получить 339 новых лайнеров российского производства. В итоге авиапарк вырастет на 43% — до 500 бортов. Также «Аэрофлот» в два раза снизил прогноз по перевозкам: со 130 млн пассажиров до 65 млн к 2030 году. Группа сконцентрируется на переходе на российское ПО, развитии региональных баз и создании собственного центра техобслуживания самолетов. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолетов на рекордный 1 трлн рублей на закупку отечественных бортов. Всего в парк авиакомпании поступят 339 российских самолетов. Соглашение рассчитано до 2030 года, поставки начнутся уже в этом году. Соглашение предусматривает передачу «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. В следующем году во флот перевозчика поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214. «Вы знаете, при поддержке президента РФ Владимира Путина приняли решение об увеличении объема производства Ту-214 в количестве 20 самолетов в год. И на это направили 42 млрд из Фонда национального благосостояния, плюс кредитная поддержка „Ростеха“ и ОАК», — отметил Михаил Мишустин в общении с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Аэрофлот готов закупать воздушные суда российского производства на фоне зарубежных санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению главы правительства, очень важно, чтобы «Аэрофлот», который является крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов. А также, чтобы учитывалась обратная связь от пассажиров, которая является главной. «Комфорт, сервис, который „Аэрофлот“ традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве отечественных самолетов», — добавил Мишустин. Глава авиакомпании Александровский в разговоре с премьером остановился на программе цифровой трансформации «Аэрофлота». До конца 2024 года планируется заместить 131 систему по всей группе компаний. «Непосредственно в „Аэрофлоте“ — 80 проектов в рамках стратегии цифровой трансформации. В этом году запущено уже 59, они находятся в разной стадии реализации», — рассказал гендиректор. Правительство продолжит оказывать поддержку российским авиакомпаниям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следующее значимое направление, по словам Александровского, — это импортозамещение программы технического обслуживания и ремонта воздушных судов. «Нами уже выбран подрядчик. Причем проект является не только отраслевым, но и межотраслевым, потому что в нем участвует и производитель воздушных судов как потребитель, и авиакомпании, и компании, которые осуществляют техническое обслуживание судов непосредственно», — подытожил глава «Аэрофлота». Статья по теме Власти раскрыли будущее российской авиации Правительство понимает, что для безопасности нужно создавать суверенитет во всех сферах, особенно в авиации, учитывая масштабы страны, считает заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Власти создали все необходимые условия для замещения зарубежной авиации. Несмотря на то, что за последние 30 лет многие производства были закрыты, принято решение по восстановлению. Да, заместить дальнемагистральные самолеты мы пока не можем, но среднемагистральные — запросто. Открывается много заводов, производств, налаживается выпуск комплектующих. В скорой перспективе мы полностью сможем заменить иностранный авиапарк на отечественный», — полагает он. С ним согласен член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. «Я полностью уверен, что получится заместить иностранные самолеты российскими. Да, были проблемы с двигателями, у того же МС-21. Но сейчас все борта оснащены нашими комплектующими, и они конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. Правительство предприняло все меры для поддержки отрасли и это находит свой отклик. Если мы говорим о среднемагистральных самолетах, то сейчас будут поставки Ту-214, МС-21 в российские авиакомпании. И мы уже поставляем во многие страны Sukhoi Superjet», — говорит парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России созданы все условия для замещения иностранных самолетов, таких как Boeing и Airbus, на отечественные. В стране открываются заводы и запущено производство всех необходимых комплектующих для сборки воздушных судов. Так эксперты трактуют URA.RU итоги встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. По словам аналитиков, власти учитывают масштабы страны и понимают, что суверенитет в авиации важен для ее безопасности. Согласно документам компании, «Аэрофлот» к 2030 году может списать 188 зарубежных самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием. При этом компания рассчитывает получить 339 новых лайнеров российского производства. В итоге авиапарк вырастет на 43% — до 500 бортов. Также «Аэрофлот» в два раза снизил прогноз по перевозкам: со 130 млн пассажиров до 65 млн к 2030 году. Группа сконцентрируется на переходе на российское ПО, развитии региональных баз и создании собственного центра техобслуживания самолетов. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолетов на рекордный 1 трлн рублей на закупку отечественных бортов. Всего в парк авиакомпании поступят 339 российских самолетов. Соглашение рассчитано до 2030 года, поставки начнутся уже в этом году. Соглашение предусматривает передачу «Аэрофлоту» на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год. В следующем году во флот перевозчика поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214. По мнению главы правительства, очень важно, чтобы «Аэрофлот», который является крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов. А также, чтобы учитывалась обратная связь от пассажиров, которая является главной. «Комфорт, сервис, который „Аэрофлот“ традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве отечественных самолетов», — добавил Мишустин. Глава авиакомпании Александровский в разговоре с премьером остановился на программе цифровой трансформации «Аэрофлота». До конца 2024 года планируется заместить 131 систему по всей группе компаний. «Непосредственно в „Аэрофлоте“ — 80 проектов в рамках стратегии цифровой трансформации. В этом году запущено уже 59, они находятся в разной стадии реализации», — рассказал гендиректор. Следующее значимое направление, по словам Александровского, — это импортозамещение программы технического обслуживания и ремонта воздушных судов. «Нами уже выбран подрядчик. Причем проект является не только отраслевым, но и межотраслевым, потому что в нем участвует и производитель воздушных судов как потребитель, и авиакомпании, и компании, которые осуществляют техническое обслуживание судов непосредственно», — подытожил глава «Аэрофлота». Правительство понимает, что для безопасности нужно создавать суверенитет во всех сферах, особенно в авиации, учитывая масштабы страны, считает заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Власти создали все необходимые условия для замещения зарубежной авиации. Несмотря на то, что за последние 30 лет многие производства были закрыты, принято решение по восстановлению. С ним согласен член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. «Я полностью уверен, что получится заместить иностранные самолеты российскими. Да, были проблемы с двигателями, у того же МС-21. Но сейчас все борта оснащены нашими комплектующими, и они конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. Правительство предприняло все меры для поддержки отрасли и это находит свой отклик. Если мы говорим о среднемагистральных самолетах, то сейчас будут поставки Ту-214, МС-21 в российские авиакомпании. И мы уже поставляем во многие страны Sukhoi Superjet», — говорит парламентарий.