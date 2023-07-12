Житель ХМАО требует отстранить судью за смену фамилии и отсутствие паспорта СССР

Житель Сургута Антон Булгаков требует отстранить от процесса судью Ленинского районного суда Екатеринбурга, так как считает, что служительница Фемиды скрывает свое имя. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом разбирательства, перед заявлением об отводе сургутянин потребовал от судьи паспорт СССР и доказательство, что она командирована в РФ.
Булгаков вышел к суду с ходатайством предоставить ему личные данные судьи — документ, подтверждающий факт ее рождения, а также указать дату и место появления на свет. «Приобретение гражданства страны по рождению на территории этой страны. Документ, удостоверяющий личность (военный билет, №, дата выдачи документа, кем выдан документ, с указанием, когда командирован из СССР в РФ). Документ, удостоверяющий личность, паспорт СССР, в случае рождения на территории СССР. Документ, подтверждающий выход из гражданства СССР. Документ о приобретении гражданства РФ. Свидетельство о браке или иной документ, доказывающий смену фамилии», — указано в ходатайстве.
Всего Булгаков запросил в ходатайстве предоставить ему доказательства по 24 пунктам. В том числе справки, что судья не состоит на учете у психиатра, нарколога и не имеет судимостей. После чего он заявил отвод судье, так как не увидел подтверждений ее личности. За разъяснениями журналист агентства обратился в Ленинский районный суд города Екатеринбург. Но там не ответили на телефонный звонок. Сам Булгаков не стал подтверждать или опровергать данную информацию в телефонной беседе с журналистом агентства. «Во-первых я не знаю, кто вы. Вы не представились. Назвали не существующее СМИ. Удостоверение показывать отказываетесь. Я усматриваю признаки мошенничества», — сообщил Булгаков.
Между тем несколько юристов сообщили журналисту URA.RU, что такое поведение можно интерпретировать как злоупотребление процессуальными правами. «Участник процесса позволяет себе высказывания, якобы „судья“, причем судья именно в кавычках, что является неуважением к суду. Плюс он требует документы, доказывающие, что она не состоит на учете в ПНД, не судима, паспорт СССР. За это гражданским процессуальным кодексом предусмотрено наказание. Кроме этого, он обвинил ее без каких-либо доказательств в предвзятости и фальсификации документов, а это уже уголовно наказуемое деяние», — сообщил один из собеседников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появилась группа жителей, которые троллят банкиров и силовиков. Активисты называют себя «живыми человеками».
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