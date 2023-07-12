Житель ХМАО требует отстранить судью за смену фамилии и отсутствие паспорта СССР

13 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Житель Сургута требует от судьи справку из ПНД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сургута Антон Булгаков требует отстранить от процесса судью Ленинского районного суда Екатеринбурга, так как считает, что служительница Фемиды скрывает свое имя. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом разбирательства, перед заявлением об отводе сургутянин потребовал от судьи паспорт СССР и доказательство, что она командирована в РФ. Булгаков вышел к суду с ходатайством предоставить ему личные данные судьи — документ, подтверждающий факт ее рождения, а также указать дату и место появления на свет. «Приобретение гражданства страны по рождению на территории этой страны. Документ, удостоверяющий личность (военный билет, №, дата выдачи документа, кем выдан документ, с указанием, когда командирован из СССР в РФ). Документ, удостоверяющий личность, паспорт СССР, в случае рождения на территории СССР. Документ, подтверждающий выход из гражданства СССР. Документ о приобретении гражданства РФ. Свидетельство о браке или иной документ, доказывающий смену фамилии», — указано в ходатайстве. Всего Булгаков запросил в ходатайстве предоставить ему доказательства по 24 пунктам. В том числе справки, что судья не состоит на учете у психиатра, нарколога и не имеет судимостей. После чего он заявил отвод судье, так как не увидел подтверждений ее личности. За разъяснениями журналист агентства обратился в Ленинский районный суд города Екатеринбург. Но там не ответили на телефонный звонок. Сам Булгаков не стал подтверждать или опровергать данную информацию в телефонной беседе с журналистом агентства. «Во-первых я не знаю, кто вы. Вы не представились. Назвали не существующее СМИ. Удостоверение показывать отказываетесь. Я усматриваю признаки мошенничества», — сообщил Булгаков. Между тем несколько юристов сообщили журналисту URA.RU, что такое поведение можно интерпретировать как злоупотребление процессуальными правами. «Участник процесса позволяет себе высказывания, якобы „судья“, причем судья именно в кавычках, что является неуважением к суду. Плюс он требует документы, доказывающие, что она не состоит на учете в ПНД, не судима, паспорт СССР. За это гражданским процессуальным кодексом предусмотрено наказание. Кроме этого, он обвинил ее без каких-либо доказательств в предвзятости и фальсификации документов, а это уже уголовно наказуемое деяние», — сообщил один из собеседников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появилась группа жителей, которые троллят банкиров и силовиков. Активисты называют себя «живыми человеками». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Сургута Антон Булгаков требует отстранить от процесса судью Ленинского районного суда Екатеринбурга, так как считает, что служительница Фемиды скрывает свое имя. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ходом разбирательства, перед заявлением об отводе сургутянин потребовал от судьи паспорт СССР и доказательство, что она командирована в РФ. Булгаков вышел к суду с ходатайством предоставить ему личные данные судьи — документ, подтверждающий факт ее рождения, а также указать дату и место появления на свет. «Приобретение гражданства страны по рождению на территории этой страны. Документ, удостоверяющий личность (военный билет, №, дата выдачи документа, кем выдан документ, с указанием, когда командирован из СССР в РФ). Документ, удостоверяющий личность, паспорт СССР, в случае рождения на территории СССР. Документ, подтверждающий выход из гражданства СССР. Документ о приобретении гражданства РФ. Свидетельство о браке или иной документ, доказывающий смену фамилии», — указано в ходатайстве. Всего Булгаков запросил в ходатайстве предоставить ему доказательства по 24 пунктам. В том числе справки, что судья не состоит на учете у психиатра, нарколога и не имеет судимостей. После чего он заявил отвод судье, так как не увидел подтверждений ее личности. За разъяснениями журналист агентства обратился в Ленинский районный суд города Екатеринбург. Но там не ответили на телефонный звонок. Сам Булгаков не стал подтверждать или опровергать данную информацию в телефонной беседе с журналистом агентства. «Во-первых я не знаю, кто вы. Вы не представились. Назвали не существующее СМИ. Удостоверение показывать отказываетесь. Я усматриваю признаки мошенничества», — сообщил Булгаков. Между тем несколько юристов сообщили журналисту URA.RU, что такое поведение можно интерпретировать как злоупотребление процессуальными правами. «Участник процесса позволяет себе высказывания, якобы „судья“, причем судья именно в кавычках, что является неуважением к суду. Плюс он требует документы, доказывающие, что она не состоит на учете в ПНД, не судима, паспорт СССР. За это гражданским процессуальным кодексом предусмотрено наказание. Кроме этого, он обвинил ее без каких-либо доказательств в предвзятости и фальсификации документов, а это уже уголовно наказуемое деяние», — сообщил один из собеседников. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появилась группа жителей, которые троллят банкиров и силовиков. Активисты называют себя «живыми человеками».