ГД рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста на следующей неделе

ГД может во втором чтении рассмотреть соответствующий проект
Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста могут рассмотреть в Госдуме РФ уже на следующей неделе. Об этом рассказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
«Может», — заявил Картаполов в ответ на вопрос о возможности рассмотрения Госдумой соответствующего законопроекта на следующей неделе. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Повышать возраст призыва планируют поэтапно.
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