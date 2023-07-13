13 июля 2023

ГД рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста на следующей неделе

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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, солдаты, призывники, срочники, поезд, отправка призывников, железнодорожная станция егоршино
ГД может во втором чтении рассмотреть соответствующий проект Фото:

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста могут рассмотреть в Госдуме РФ уже на следующей неделе. Об этом рассказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

«Может», — заявил Картаполов в ответ на вопрос о возможности рассмотрения Госдумой соответствующего законопроекта на следующей неделе. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Повышать возраст призыва планируют поэтапно.

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Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста могут рассмотреть в Госдуме РФ уже на следующей неделе. Об этом рассказал глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. «Может», — заявил Картаполов в ответ на вопрос о возможности рассмотрения Госдумой соответствующего законопроекта на следующей неделе. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Повышать возраст призыва планируют поэтапно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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