Пермячка подала в суд на педагога, которого нецензурно оскорбил ее сын

14 июля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Суд не стал удовлетворять требования женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми подала в суд на преподавателя местного колледжа за якобы предвзятое отношение к ее сыну. Истец заявила, что педагог довел его сына до оскорбления преподавателя, за что студент и получил штраф за административное нарушение, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Истец указывая, что ее сын являясь студентом Пермского финансово-экономического колледжа на протяжении полутора месяцев подвергался различным замечаниям без повода со стороны преподавателя, который повышал на него голос, „цеплялся“. В результате чего, студент не выдержал и нецензурно оскорбил преподавателя на занятии, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ», — говорится в решении. Женщина потребовала с преподавателя компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Она указывала на то, что испытала моральные страдания из-за штрафа ее сына. Однако суд не стал удовлетворять требования пермячки, так как не нашел доказательств причинения ей нравственных страданий. Также ранее преподаватель обращался в суд с защитой своих прав, указав, что истец клевещет на педагога и отсудил у нее 10 тысяч рублей.

Жительница Перми подала в суд на преподавателя местного колледжа за якобы предвзятое отношение к ее сыну. Истец заявила, что педагог довел его сына до оскорбления преподавателя, за что студент и получил штраф за административное нарушение, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Истец указывая, что ее сын являясь студентом Пермского финансово-экономического колледжа на протяжении полутора месяцев подвергался различным замечаниям без повода со стороны преподавателя, который повышал на него голос, „цеплялся“. В результате чего, студент не выдержал и нецензурно оскорбил преподавателя на занятии, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ», — говорится в решении. Женщина потребовала с преподавателя компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Она указывала на то, что испытала моральные страдания из-за штрафа ее сына. Однако суд не стал удовлетворять требования пермячки, так как не нашел доказательств причинения ей нравственных страданий. Также ранее преподаватель обращался в суд с защитой своих прав, указав, что истец клевещет на педагога и отсудил у нее 10 тысяч рублей.