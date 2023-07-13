Shot: в Кирове задержали диверсантов, работавших на спецслужбы Украины

14 июля 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

Задержанные диверсанты признались, что следовали инструкциям в Telegram Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кирове полицейские задержали двоих диверсантов, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге. Преступники заявили, что действовали по указанию украинских спецслужб, передает telegram-канал SHOT. Утром электромеханик обнаружил сожженный релейный шкаф, оборудование которого отвечало за ограничение скорости поезда и расстояние до конца участка. «Сотрудники полиции задержали диверсантов на улице Чапаева в городе Кирове примерно через шесть часов после совершенного преступления. Ими оказались ранее судимые за угон авто и кражу безработные 18-летний Дмитрий и 26-летний Валерий», — написали в telegram-канале. На допросе злоумышленники признались, что следовали инструкциям, которые поступали из Telegram. За диверсию им обещали по 15 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в УМВД Росси и по Кировской области для подтверждения информации о задержании диверсантов. Ответ ожидается. Ранее попытка диверсии на железной дороге путем поджога релейных шкафов была совершена в Челябинской области. Тогда сообщалось, что два шкафа были вскрыты и горели, а на месте преступления была найдена балаклава. Недавно релейный шкаф подожгли также и в Орловской области, передает RT.

В Кирове полицейские задержали двоих диверсантов, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге. Преступники заявили, что действовали по указанию украинских спецслужб, передает telegram-канал SHOT. Утром электромеханик обнаружил сожженный релейный шкаф, оборудование которого отвечало за ограничение скорости поезда и расстояние до конца участка. «Сотрудники полиции задержали диверсантов на улице Чапаева в городе Кирове примерно через шесть часов после совершенного преступления. Ими оказались ранее судимые за угон авто и кражу безработные 18-летний Дмитрий и 26-летний Валерий», — написали в telegram-канале. На допросе злоумышленники признались, что следовали инструкциям, которые поступали из Telegram. За диверсию им обещали по 15 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в УМВД Росси и по Кировской области для подтверждения информации о задержании диверсантов. Ответ ожидается. Ранее попытка диверсии на железной дороге путем поджога релейных шкафов была совершена в Челябинской области. Тогда сообщалось, что два шкафа были вскрыты и горели, а на месте преступления была найдена балаклава. Недавно релейный шкаф подожгли также и в Орловской области, передает RT.