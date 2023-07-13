13 июля 2023

Shot: в Кирове задержали диверсантов, работавших на спецслужбы Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанные диверсанты признались, что следовали инструкциям в Telegram Фото:

В Кирове полицейские задержали двоих диверсантов, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге. Преступники заявили, что действовали по указанию украинских спецслужб, передает telegram-канал SHOT.

Утром электромеханик обнаружил сожженный релейный шкаф, оборудование которого отвечало за ограничение скорости поезда и расстояние до конца участка. «Сотрудники полиции задержали диверсантов на улице Чапаева в городе Кирове примерно через шесть часов после совершенного преступления. Ими оказались ранее судимые за угон авто и кражу безработные 18-летний Дмитрий и 26-летний Валерий», — написали в telegram-канале.

На допросе злоумышленники признались, что следовали инструкциям, которые поступали из Telegram. За диверсию им обещали по 15 тысяч рублей.

URA.RU направило запрос в УМВД Росси и по Кировской области для подтверждения информации о задержании диверсантов. Ответ ожидается.

Ранее попытка диверсии на железной дороге путем поджога релейных шкафов была совершена в Челябинской области. Тогда сообщалось, что два шкафа были вскрыты и горели, а на месте преступления была найдена балаклава. Недавно релейный шкаф подожгли также и в Орловской области, передает RT.

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В Кирове полицейские задержали двоих диверсантов, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге. Преступники заявили, что действовали по указанию украинских спецслужб, передает telegram-канал SHOT. Утром электромеханик обнаружил сожженный релейный шкаф, оборудование которого отвечало за ограничение скорости поезда и расстояние до конца участка. «Сотрудники полиции задержали диверсантов на улице Чапаева в городе Кирове примерно через шесть часов после совершенного преступления. Ими оказались ранее судимые за угон авто и кражу безработные 18-летний Дмитрий и 26-летний Валерий», — написали в telegram-канале. На допросе злоумышленники признались, что следовали инструкциям, которые поступали из Telegram. За диверсию им обещали по 15 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в УМВД Росси и по Кировской области для подтверждения информации о задержании диверсантов. Ответ ожидается. Ранее попытка диверсии на железной дороге путем поджога релейных шкафов была совершена в Челябинской области. Тогда сообщалось, что два шкафа были вскрыты и горели, а на месте преступления была найдена балаклава. Недавно релейный шкаф подожгли также и в Орловской области, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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