Путин подписал указ о новых выплатах семьям военных

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о выплате военным Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий выплату в пять миллионов рублей для семей участников создания фортификационных рубежей в случае их смерти. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами.

Семьям участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать 5 млн руб. в случае их гибели. Это следует из указа Путина. Документ опубликован на сайте правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий выплату в пять миллионов рублей для семей участников создания фортификационных рубежей в случае их смерти. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами. Семьям участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать 5 млн руб. в случае их гибели. Это следует из указа Путина. Документ опубликован на сайте правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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