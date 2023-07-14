Путин подписал указ о новых выплатах семьям военных

14 июля 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о выплате военным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий выплату в пять миллионов рублей для семей участников создания фортификационных рубежей в случае их смерти. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами. Семьям участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать 5 млн руб. в случае их гибели. Это следует из указа Путина. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий выплату в пять миллионов рублей для семей участников создания фортификационных рубежей в случае их смерти. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами. Семьям участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать 5 млн руб. в случае их гибели. Это следует из указа Путина. Документ опубликован на сайте правовой информации.