Путин подписал указ о новых выплатах семьям военных

Владимир Путин подписал указ о выплате военным
Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий выплату в пять миллионов рублей для семей участников создания фортификационных рубежей в случае их смерти. Соответствующий документ опубликован на сайте с опубликованными правовыми актами.
Семьям участников создания фортификационных рубежей будут выплачивать 5 млн руб. в случае их гибели. Это следует из
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