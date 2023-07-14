В США назвали единственный возможный выход Зеленского из конфликта с РФ

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Зеленский не сможет пережить конфликт с Россией

14 июля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Зеленский упустил возможность закончить конфликт на Украине, заявил Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его гибелью. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для youtube-канала Maverick Multimedia. «Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать — это погибнуть», — утверждает Риттер. Видео доступно на youtube-канале канадского агентства. По его словам, Зеленский упустил все возможности закончить конфликт мирным путем, и теперь Россия не даст киевскому режиму шансов на существование. Риттер также утверждает, что для президента Украины это «тревожный звоночек», что вероятнее всего понимает и сам Зеленский. Ранее американский политолог Джон Миршайм предсказал Украине превращение в «государство-обрубок». По словам специалиста, итогом для Украины станет потеря половины своей территории, и в таком состоянии государство не будет удовлетворять критериям вступления в НАТО или ЕС.

Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его гибелью. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для youtube-канала Maverick Multimedia. «Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать — это погибнуть», — утверждает Риттер. Видео доступно на youtube-канале канадского агентства. По его словам, Зеленский упустил все возможности закончить конфликт мирным путем, и теперь Россия не даст киевскому режиму шансов на существование. Риттер также утверждает, что для президента Украины это «тревожный звоночек», что вероятнее всего понимает и сам Зеленский. Ранее американский политолог Джон Миршайм предсказал Украине превращение в «государство-обрубок». По словам специалиста, итогом для Украины станет потеря половины своей территории, и в таком состоянии государство не будет удовлетворять критериям вступления в НАТО или ЕС.