В США назвали единственный возможный выход Зеленского из конфликта с РФ

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Зеленский не сможет пережить конфликт с Россией
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский упустил возможность закончить конфликт на Украине, заявил Риттер Фото:

Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его гибелью. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для youtube-канала Maverick Multimedia.

«Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать — это погибнуть», — утверждает Риттер. Видео доступно на youtube-канале канадского агентства. По его словам, Зеленский упустил все возможности закончить конфликт мирным путем, и теперь Россия не даст киевскому режиму шансов на существование. Риттер также утверждает, что для президента Украины это «тревожный звоночек», что вероятнее всего понимает и сам Зеленский.

Ранее американский политолог Джон Миршайм предсказал Украине превращение в «государство-обрубок». По словам специалиста, итогом для Украины станет потеря половины своей территории, и в таком состоянии государство не будет удовлетворять критериям вступления в НАТО или ЕС.

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Конфликт с Россией может закончиться только уничтожением правительства президента Украины Владимира Зеленского и его гибелью. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для youtube-канала Maverick Multimedia. «Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать — это погибнуть», — утверждает Риттер. Видео доступно на youtube-канале канадского агентства. По его словам, Зеленский упустил все возможности закончить конфликт мирным путем, и теперь Россия не даст киевскому режиму шансов на существование. Риттер также утверждает, что для президента Украины это «тревожный звоночек», что вероятнее всего понимает и сам Зеленский. Ранее американский политолог Джон Миршайм предсказал Украине превращение в «государство-обрубок». По словам специалиста, итогом для Украины станет потеря половины своей территории, и в таком состоянии государство не будет удовлетворять критериям вступления в НАТО или ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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