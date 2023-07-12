12 июля 2023

Политолог из США предсказал Украине превращение в государство-обрубок

SCMP: Украина потеряет примерно половину территории
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, украина, турция, черное море, страны, европа, политическая карта
Украина не сможет соответствовать критериям вступления в НАТО, заявил политолог Фото:

Украина превратится в государство-обрубок, потеряв значительную часть своих территорий. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.

«То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком. И в таком виде оно не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО», — сказал он в интервью South China Morning Post. По его мнению, неприятным итогом для Украины станет потеря половины своей территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни при каких обстоятельствах не станет менять территории своей страны на членство в НАТО. По его словам, Киев не планирует раздавать земли ради статуса, передает «Национальная служба новостей».

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Украина превратится в государство-обрубок, потеряв значительную часть своих территорий. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер. «То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком. И в таком виде оно не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО», — сказал он в интервью South China Morning Post. По его мнению, неприятным итогом для Украины станет потеря половины своей территории. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни при каких обстоятельствах не станет менять территории своей страны на членство в НАТО. По его словам, Киев не планирует раздавать земли ради статуса, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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