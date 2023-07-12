Политолог из США предсказал Украине превращение в государство-обрубок

SCMP: Украина потеряет примерно половину территории

13 июля 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Украина не сможет соответствовать критериям вступления в НАТО, заявил политолог Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украина превратится в государство-обрубок, потеряв значительную часть своих территорий. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер. «То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком. И в таком виде оно не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО», — сказал он в интервью South China Morning Post. По его мнению, неприятным итогом для Украины станет потеря половины своей территории. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни при каких обстоятельствах не станет менять территории своей страны на членство в НАТО. По его словам, Киев не планирует раздавать земли ради статуса, передает «Национальная служба новостей».

Украина превратится в государство-обрубок, потеряв значительную часть своих территорий. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер. «То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком. И в таком виде оно не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО», — сказал он в интервью South China Morning Post. По его мнению, неприятным итогом для Украины станет потеря половины своей территории. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни при каких обстоятельствах не станет менять территории своей страны на членство в НАТО. По его словам, Киев не планирует раздавать земли ради статуса, передает «Национальная служба новостей».