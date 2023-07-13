Жители города Шадринска Курганской область жалуются на бордюры, которые неровно зацементировал подрядчик. Об этом пишут шадринцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте».
«Рядом с Шадринским автоагрегатным заводом (ШААЗ) делают тротуары. На пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова бордюры уже зацементированы, но все установлено вкривь, косо», — сообщает местный житель в группе «Шадринск-регион 45» во «ВКонтакте».
В комментариях шадринцы пишут, что схожая ситуация с монтажом бордюров возникла и в конце улицы Свердлова. «Закончили ремонт по ул. Свердлова, не стали даже заморачиваться, оставили старые бордюры, отступили от них и налепили новые», — написала пользователь Елена Цветкова.
Представители администрации Шадринска ответили в комментариях к посту, что информация о недочетах была передана подрядчику. «Спасибо за сигнал, указали подрядчику на недочеты. Работы на объекте продолжаются, и они не будут приняты, если недостатки не устранят» — ответили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что администрацию Кургана заставили отремонтировать несколько опасных участков дорог. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами.
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