Жители курганского города пожаловались на кривые бордюры. Фото

14 июля 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Жители Шадринска жалуются на кривые бордюры (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители города Шадринска Курганской область жалуются на бордюры, которые неровно зацементировал подрядчик. Об этом пишут шадринцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Рядом с Шадринским автоагрегатным заводом (ШААЗ) делают тротуары. На пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова бордюры уже зацементированы, но все установлено вкривь, косо», — сообщает местный житель в группе «Шадринск-регион 45» во «ВКонтакте». В комментариях шадринцы пишут, что схожая ситуация с монтажом бордюров возникла и в конце улицы Свердлова. «Закончили ремонт по ул. Свердлова, не стали даже заморачиваться, оставили старые бордюры, отступили от них и налепили новые», — написала пользователь Елена Цветкова. Представители администрации Шадринска ответили в комментариях к посту, что информация о недочетах была передана подрядчику. «Спасибо за сигнал, указали подрядчику на недочеты. Работы на объекте продолжаются, и они не будут приняты, если недостатки не устранят» — ответили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что администрацию Кургана заставили отремонтировать несколько опасных участков дорог. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами. Проблемные бордюры нашли на ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова Фото: группа «Шадринск-регион 45» соцсети «ВКонтакте»

Жители города Шадринска Курганской область жалуются на бордюры, которые неровно зацементировал подрядчик. Об этом пишут шадринцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Рядом с Шадринским автоагрегатным заводом (ШААЗ) делают тротуары. На пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова бордюры уже зацементированы, но все установлено вкривь, косо», — сообщает местный житель в группе «Шадринск-регион 45» во «ВКонтакте». В комментариях шадринцы пишут, что схожая ситуация с монтажом бордюров возникла и в конце улицы Свердлова. «Закончили ремонт по ул. Свердлова, не стали даже заморачиваться, оставили старые бордюры, отступили от них и налепили новые», — написала пользователь Елена Цветкова. Представители администрации Шадринска ответили в комментариях к посту, что информация о недочетах была передана подрядчику. «Спасибо за сигнал, указали подрядчику на недочеты. Работы на объекте продолжаются, и они не будут приняты, если недостатки не устранят» — ответили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что администрацию Кургана заставили отремонтировать несколько опасных участков дорог. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами.