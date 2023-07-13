13 июля 2023

Жители курганского города пожаловались на кривые бордюры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парки и скверы Екатеринбурга, сквер на улице Грибоедова, гастрабайтер, мигранты, разнорабочие, гастарбайтер, ремонтные работы, бордюры
Жители Шадринска жалуются на кривые бордюры (архивное фото) Фото:

Жители города Шадринска Курганской область жалуются на бордюры, которые неровно зацементировал подрядчик. Об этом пишут шадринцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

«Рядом с Шадринским автоагрегатным заводом (ШААЗ) делают тротуары. На пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова бордюры уже зацементированы, но все установлено вкривь, косо», — сообщает местный житель в группе «Шадринск-регион 45» во «ВКонтакте».

В комментариях шадринцы пишут, что схожая ситуация с монтажом бордюров возникла и в конце улицы Свердлова. «Закончили ремонт по ул. Свердлова, не стали даже заморачиваться, оставили старые бордюры, отступили от них и налепили новые», — написала пользователь Елена Цветкова.

Представители администрации Шадринска ответили в комментариях к посту, что информация о недочетах была передана подрядчику. «Спасибо за сигнал, указали подрядчику на недочеты. Работы на объекте продолжаются, и они не будут приняты, если недостатки не устранят» — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что администрацию Кургана заставили отремонтировать несколько опасных участков дорог. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами.

Проблемные бордюры нашли на ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова
Проблемные бордюры нашли на ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители города Шадринска Курганской область жалуются на бордюры, которые неровно зацементировал подрядчик. Об этом пишут шадринцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Рядом с Шадринским автоагрегатным заводом (ШААЗ) делают тротуары. На пересечении ул. Орджоникидзе и ул. Свердлова бордюры уже зацементированы, но все установлено вкривь, косо», — сообщает местный житель в группе «Шадринск-регион 45» во «ВКонтакте». В комментариях шадринцы пишут, что схожая ситуация с монтажом бордюров возникла и в конце улицы Свердлова. «Закончили ремонт по ул. Свердлова, не стали даже заморачиваться, оставили старые бордюры, отступили от них и налепили новые», — написала пользователь Елена Цветкова. Представители администрации Шадринска ответили в комментариях к посту, что информация о недочетах была передана подрядчику. «Спасибо за сигнал, указали подрядчику на недочеты. Работы на объекте продолжаются, и они не будут приняты, если недостатки не устранят» — ответили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что администрацию Кургана заставили отремонтировать несколько опасных участков дорог. Суд признал бездействие мэрии незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...