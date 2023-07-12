12 июля 2023

Мэрию Кургана заставляют отремонтировать опасные дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
Суд обязал администрацию Кургана отремонтировать несколько опасных улиц (архивное фото) Фото:

Администрацию Кургана через суд обязали отремонтировать несколько опасных участков дорог в микрорайонах города. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что покрытие проезжей части по ул. Суховарова в районе пересечения с ул. Куксилова в г. Кургане имеет выбоины, параметры которых превышают предельно допустимые размеры. Так, длина и ширина одной из них около двух метров, глубина 6,7 см, площадь 3,68 квадратных метров. <…> Суд признал бездействие администрации города незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами, техническими нормами», — указано на сайте ведомства.

Кроме того, суд обязал организовать работы по установке стационарного электрического освещения на ул. Юбилейная, ул. Макушинская, ул. Мишкинская и ул. Боровская в микрорайоне Пригородный, а также на ул. 4-я Чистополевая на участке между домами №20 и №30 в поселке Чистое Поле. По данным прокуратуры региона, решение еще не вступило в законную силу.

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Администрацию Кургана через суд обязали отремонтировать несколько опасных участков дорог в микрорайонах города. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что покрытие проезжей части по ул. Суховарова в районе пересечения с ул. Куксилова в г. Кургане имеет выбоины, параметры которых превышают предельно допустимые размеры. Так, длина и ширина одной из них около двух метров, глубина 6,7 см, площадь 3,68 квадратных метров. <…> Суд признал бездействие администрации города незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами, техническими нормами», — указано на сайте ведомства. Кроме того, суд обязал организовать работы по установке стационарного электрического освещения на ул. Юбилейная, ул. Макушинская, ул. Мишкинская и ул. Боровская в микрорайоне Пригородный, а также на ул. 4-я Чистополевая на участке между домами №20 и №30 в поселке Чистое Поле. По данным прокуратуры региона, решение еще не вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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