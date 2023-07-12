Мэрию Кургана заставляют отремонтировать опасные дороги

Суд обязал администрацию Кургана отремонтировать несколько опасных улиц (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрацию Кургана через суд обязали отремонтировать несколько опасных участков дорог в микрорайонах города. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что покрытие проезжей части по ул. Суховарова в районе пересечения с ул. Куксилова в г. Кургане имеет выбоины, параметры которых превышают предельно допустимые размеры. Так, длина и ширина одной из них около двух метров, глубина 6,7 см, площадь 3,68 квадратных метров. <…> Суд признал бездействие администрации города незаконным и обязал привести состояние покрытия проезжей части в соответствие со стандартами, техническими нормами», — указано на сайте ведомства.

Кроме того, суд обязал организовать работы по установке стационарного электрического освещения на ул. Юбилейная, ул. Макушинская, ул. Мишкинская и ул. Боровская в микрорайоне Пригородный, а также на ул. 4-я Чистополевая на участке между домами №20 и №30 в поселке Чистое Поле. По данным прокуратуры региона, решение еще не вступило в законную силу.