Режиссер «Титаника» планирует снять сериал о затонувшем «Титане»

14 июля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала про затонувший батискаф «Титан» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», обсуждает съемки сериала про затонувший в Атлантическом океане батискаф «Титан». Об этом заявил источник, знакомый с переговорами. «[Идея сериала про] катастрофу с „Титаном“ уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый выбор на позицию режиссера», — сообщил источник британской газете The Sun . Отмечается, что на производство картины уйдет много времени, денежных средств и ресурсов, чтобы проследить шаги тех, кто был на борту батискафа. Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски занималась Береговая охрана США и Канады, передают «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.

Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», обсуждает съемки сериала про затонувший в Атлантическом океане батискаф «Титан». Об этом заявил источник, знакомый с переговорами. «[Идея сериала про] катастрофу с „Титаном“ уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый выбор на позицию режиссера», — сообщил источник британской газете The Sun. Отмечается, что на производство картины уйдет много времени, денежных средств и ресурсов, чтобы проследить шаги тех, кто был на борту батискафа. Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски занималась Береговая охрана США и Канады, передают «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.