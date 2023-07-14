Режиссер «Титаника» планирует снять сериал о затонувшем «Титане»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала про затонувший батискаф «Титан» Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», обсуждает съемки сериала про затонувший в Атлантическом океане батискаф «Титан». Об этом заявил источник, знакомый с переговорами.

«[Идея сериала про] катастрофу с „Титаном“ уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый выбор на позицию режиссера», — сообщил источник британской газете The Sun. Отмечается, что на производство картины уйдет много времени, денежных средств и ресурсов, чтобы проследить шаги тех, кто был на борту батискафа.

Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски занималась Береговая охрана США и Канады, передают «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.

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Режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», обсуждает съемки сериала про затонувший в Атлантическом океане батискаф «Титан». Об этом заявил источник, знакомый с переговорами. «[Идея сериала про] катастрофу с „Титаном“ уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый выбор на позицию режиссера», — сообщил источник британской газете The Sun. Отмечается, что на производство картины уйдет много времени, денежных средств и ресурсов, чтобы проследить шаги тех, кто был на борту батискафа. Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски занималась Береговая охрана США и Канады, передают «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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