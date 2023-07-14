В Запорожье уничтожили диверсантов-иностранцев

Российские военные уничтожили диверсантов-наемников в Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами», — сказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что в машине находились иностранные наемники.
Как сообщил Рогов, автомобиль уничтожили дроном-камикадзе. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать в районе Работино, однако попали под обстрел и понесли значительные потери.
Ранее российские силы отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении уничтожили 335 украинских военнослужащих и танк, передает «Национальная служба новостей».
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