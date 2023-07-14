В Запорожье уничтожили диверсантов-иностранцев

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
В уничтоженной машине находились иностранные наемники, сообщил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили диверсантов-наемников в Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами», — сказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что в машине находились иностранные наемники.

Как сообщил Рогов, автомобиль уничтожили дроном-камикадзе. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать в районе Работино, однако попали под обстрел и понесли значительные потери.

Ранее российские силы отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении уничтожили 335 украинских военнослужащих и танк, передает «Национальная служба новостей».

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Российские военные уничтожили диверсантов-наемников в Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами», — сказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что в машине находились иностранные наемники. Как сообщил Рогов, автомобиль уничтожили дроном-камикадзе. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать в районе Работино, однако попали под обстрел и понесли значительные потери. Ранее российские силы отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении уничтожили 335 украинских военнослужащих и танк, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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