В Запорожье уничтожили диверсантов-иностранцев

14 июля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В уничтоженной машине находились иностранные наемники, сообщил Владимир Рогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили диверсантов-наемников в Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами», — сказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что в машине находились иностранные наемники. Как сообщил Рогов, автомобиль уничтожили дроном-камикадзе. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать в районе Работино, однако попали под обстрел и понесли значительные потери. Ранее российские силы отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении уничтожили 335 украинских военнослужащих и танк, передает «Национальная служба новостей».

Российские военные уничтожили диверсантов-наемников в Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами», — сказал Рогов РИА Новости. Он отметил, что в машине находились иностранные наемники. Как сообщил Рогов, автомобиль уничтожили дроном-камикадзе. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать в районе Работино, однако попали под обстрел и понесли значительные потери. Ранее российские силы отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщили, что на этом направлении уничтожили 335 украинских военнослужащих и танк, передает «Национальная служба новостей».