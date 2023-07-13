13 июля 2023

Курганцам показали, чем заняты коммунальщики во время отключения воды. Фото, видео

В Кургане проводят масштабный ремонт очистных сооружений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, арбинка
Бригады «Водного союза» будут работать двое суток без перерыва Фото:

В Кургане на Арбинских очистных сооружениях коммунальщики готовы приступить к замене запорной арматуры. В настоящее время продолжается откачка воды из сооружений, передает корреспондент URA.RU с места работ.

«Продолжаем скачивать воду. Эта остановка [Арбинских сооружений] необычна именно тем, что мы ранее никогда сооружения полностью не опорожняли. Сегодня, раз один резервуар уже выведен в реконструкцию, второй приходится скачивать для установки запорной арматуры, сооружения будут опорожнены полностью. Поэтому для скачивания и заполнения системы [водой] требуется времени больше, чем обычно», — пояснил гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

По словам Овсянникова, после проведения реконструкции увеличится надежность очистных сооружений. Кроме того, реконструкция позволит построить запланированный цех деманганации, где будет применена новая технология очистки воды от марганца. В ходе реконструкции Арбинки проведут также ремонт лестницы с площадками, по которым работники спускаются на глубину 15 метров. Следующее масштабное отключение запланировано ориентировочно на сентябрь, в настоящее время продолжается поставка оборудования для ремонтов.

Ранее URA.RU писало, что курганцам объяснили, зачем отключают воду на два дня. Водоснабжение остановлено 14 и 15 июля в Кургане, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя, селе Кетово и рабочем поселке Новый Мир. 16 июля вода будет подана с повышенным содержанием хлора. До получения результатов анализа проб воды (18 июля), использовать ее можно будет только для технических нужд.

В Кургане на Арбинских очистных сооружениях трубопровод готовят к установке новой запорной арматуры
В Кургане на Арбинских очистных сооружениях трубопровод готовят к установке новой запорной арматуры
Фото:
В резервуаре для воды меняют бетонные перекрытия
В резервуаре для воды меняют бетонные перекрытия
Фото:
Специалисты «Водного союза» откачивают воду из резервуара, чтобы приступить к ремонтным работам
Специалисты «Водного союза» откачивают воду из резервуара, чтобы приступить к ремонтным работам
Фото:
Этот участок водоподготовки находится на глубине 15 метров
Этот участок водоподготовки находится на глубине 15 метров
Фото:
Бригады «Водного союза» будут работать двое суток
Бригады «Водного союза» будут работать двое суток
Фото:
Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган
Новая запорная арматура для Арбинских очистных сооружений
Фото:
Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган
Старое оборудование прослужило больше 40 лет
Фото:
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В Кургане на Арбинских очистных сооружениях коммунальщики готовы приступить к замене запорной арматуры. В настоящее время продолжается откачка воды из сооружений, передает корреспондент URA.RU с места работ. «Продолжаем скачивать воду. Эта остановка [Арбинских сооружений] необычна именно тем, что мы ранее никогда сооружения полностью не опорожняли. Сегодня, раз один резервуар уже выведен в реконструкцию, второй приходится скачивать для установки запорной арматуры, сооружения будут опорожнены полностью. Поэтому для скачивания и заполнения системы [водой] требуется времени больше, чем обычно», — пояснил гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. По словам Овсянникова, после проведения реконструкции увеличится надежность очистных сооружений. Кроме того, реконструкция позволит построить запланированный цех деманганации, где будет применена новая технология очистки воды от марганца. В ходе реконструкции Арбинки проведут также ремонт лестницы с площадками, по которым работники спускаются на глубину 15 метров. Следующее масштабное отключение запланировано ориентировочно на сентябрь, в настоящее время продолжается поставка оборудования для ремонтов. Ранее URA.RU писало, что курганцам объяснили, зачем отключают воду на два дня. Водоснабжение остановлено 14 и 15 июля в Кургане, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя, селе Кетово и рабочем поселке Новый Мир. 16 июля вода будет подана с повышенным содержанием хлора. До получения результатов анализа проб воды (18 июля), использовать ее можно будет только для технических нужд.
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