В Кургане проводят масштабный ремонт очистных сооружений

Бригады «Водного союза» будут работать двое суток без перерыва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на Арбинских очистных сооружениях коммунальщики готовы приступить к замене запорной арматуры. В настоящее время продолжается откачка воды из сооружений, передает корреспондент URA.RU с места работ.

«Продолжаем скачивать воду. Эта остановка [Арбинских сооружений] необычна именно тем, что мы ранее никогда сооружения полностью не опорожняли. Сегодня, раз один резервуар уже выведен в реконструкцию, второй приходится скачивать для установки запорной арматуры, сооружения будут опорожнены полностью. Поэтому для скачивания и заполнения системы [водой] требуется времени больше, чем обычно», — пояснил гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

По словам Овсянникова, после проведения реконструкции увеличится надежность очистных сооружений. Кроме того, реконструкция позволит построить запланированный цех деманганации, где будет применена новая технология очистки воды от марганца. В ходе реконструкции Арбинки проведут также ремонт лестницы с площадками, по которым работники спускаются на глубину 15 метров. Следующее масштабное отключение запланировано ориентировочно на сентябрь, в настоящее время продолжается поставка оборудования для ремонтов.

Ранее URA.RU писало, что курганцам объяснили, зачем отключают воду на два дня. Водоснабжение остановлено 14 и 15 июля в Кургане, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя, селе Кетово и рабочем поселке Новый Мир. 16 июля вода будет подана с повышенным содержанием хлора. До получения результатов анализа проб воды (18 июля), использовать ее можно будет только для технических нужд.

В Кургане на Арбинских очистных сооружениях трубопровод готовят к установке новой запорной арматуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В резервуаре для воды меняют бетонные перекрытия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты «Водного союза» откачивают воду из резервуара, чтобы приступить к ремонтным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Этот участок водоподготовки находится на глубине 15 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бригады «Водного союза» будут работать двое суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая запорная арматура для Арбинских очистных сооружений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Старое оборудование прослужило больше 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU