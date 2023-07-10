Курганцам объяснили, зачем отключают воду на два дня

В Кургане отключат холодную воду на два дня для того, чтобы вовремя завершить реконструкцию Арбинских очистных сооружений. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз».
«Отключение проводится для продолжения работ по реконструкции сооружений водопровода Арбинка. График мероприятий очень напряженный. Сооружения останавливаем сразу после поступления дорогостоящего и очень крупногабаритного оборудования. Если дожидаться осени, то реконструкцию мы не сможем завершить в срок», — объяснили причины ограничения водоснабжения 14 — 15 июля в ресурсоснабжающей организации.
Также коммунальщики извинились перед курганцами за неудобства, связанные с остановкой очистных сооружений. В «Водном Союзе» пообещали, что ремонт позволит уберечь город от постоянных и длительных отключений и жители смогут получать более качественную воду.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане отключат холодную воду в Кургане, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя, селе Кетово и рабочем поселке Новый Мир. Под отключение водоснабжения не попадут микрорайоны Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.
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