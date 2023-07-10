10 июля 2023

Курганцам объяснили, зачем отключают воду на два дня

В Кургане отключат воду на два дня, чтобы вовремя завершить реконструкцию Арбинки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Воду отключают на два дня, чтобы вовремя завершить реконструкцию Арбинки Фото:

В Кургане отключат холодную воду на два дня для того, чтобы вовремя завершить реконструкцию Арбинских очистных сооружений. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз».

«Отключение проводится для продолжения работ по реконструкции сооружений водопровода Арбинка. График мероприятий очень напряженный. Сооружения останавливаем сразу после поступления дорогостоящего и очень крупногабаритного оборудования. Если дожидаться осени, то реконструкцию мы не сможем завершить в срок», — объяснили причины ограничения водоснабжения 14 — 15 июля в ресурсоснабжающей организации.

Также коммунальщики извинились перед курганцами за неудобства, связанные с остановкой очистных сооружений. В «Водном Союзе» пообещали, что ремонт позволит уберечь город от постоянных и длительных отключений и жители смогут получать более качественную воду.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане отключат холодную воду в Кургане, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя, селе Кетово и рабочем поселке Новый Мир. Под отключение водоснабжения не попадут микрорайоны Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане отключат холодную воду на два дня для того, чтобы вовремя завершить реконструкцию Арбинских очистных сооружений. Об этом в своем telegram-канале сообщает «Водный Союз». «Отключение проводится для продолжения работ по реконструкции сооружений водопровода Арбинка. График мероприятий очень напряженный. Сооружения останавливаем сразу после поступления дорогостоящего и очень крупногабаритного оборудования. Если дожидаться осени, то реконструкцию мы не сможем завершить в срок», — объяснили причины ограничения водоснабжения 14 — 15 июля в ресурсоснабжающей организации. Также коммунальщики извинились перед курганцами за неудобства, связанные с остановкой очистных сооружений. В «Водном Союзе» пообещали, что ремонт позволит уберечь город от постоянных и длительных отключений и жители смогут получать более качественную воду. Ранее URA.RU писало, что в Кургане отключат холодную воду в Кургане, микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя, селе Кетово и рабочем поселке Новый Мир. Под отключение водоснабжения не попадут микрорайоны Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...