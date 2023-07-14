В Челябинской области на трассе М-5 опрокинулась фура. Фото, видео

14 июля 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Фура опрокинулась на 1 651 километре трассы М-5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области 14 июля на трассе М-5 опрокинулась фура. На месте организовано реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «На 1 651 километре трассы М5 (Катав-Ивановский район) опрокинулось грузовое транспортное средство. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе. На месте работают экипажи ДПС. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения. На месте происшествия организовано реверсивное движение Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Катав-Ивановском районе Челябинской области 14 июля на трассе М-5 опрокинулась фура. На месте организовано реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «На 1 651 километре трассы М5 (Катав-Ивановский район) опрокинулось грузовое транспортное средство. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе. На месте работают экипажи ДПС. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения.