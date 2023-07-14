В Челябинской области на трассе М-5 опрокинулась фура. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, знак, трасса м5
Фура опрокинулась на 1 651 километре трассы М-5 Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области 14 июля на трассе М-5 опрокинулась фура. На месте организовано реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«На 1 651 километре трассы М5 (Катав-Ивановский район) опрокинулось грузовое транспортное средство. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе.

На месте работают экипажи ДПС. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

На месте происшествия организовано реверсивное движение
На месте происшествия организовано реверсивное движение
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Катав-Ивановском районе Челябинской области 14 июля на трассе М-5 опрокинулась фура. На месте организовано реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «На 1 651 километре трассы М5 (Катав-Ивановский район) опрокинулось грузовое транспортное средство. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе. На месте работают экипажи ДПС. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...