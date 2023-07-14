Фура опрокинулась на 1 651 километре трассы М-5
В Катав-Ивановском районе Челябинской области 14 июля на трассе М-5 опрокинулась фура. На месте организовано реверсивное движение, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«На 1 651 километре трассы М5 (Катав-Ивановский район) опрокинулось грузовое транспортное средство. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение», — сообщили в пресс-службе.
На месте работают экипажи ДПС. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения.
На месте происшествия организовано реверсивное движение
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