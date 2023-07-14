14 июля 2023

РБК: Россия вернула тела 160 погибших в ходе СВО

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, флаг россии, гроб, воинские почести, флаг россии в гробу, прощание с погибшим в сво
Тела 160 погибших бойцов вернулись в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула тела 160 бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

«Этим занималось Министерство обороны. Обмен провели сегодня», — приводит слова депутата «РБК».

Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целью операции является помощь жителям Донбасса и отражение агрессии украинских военных.

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Россия вернула тела 160 бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. «Этим занималось Министерство обороны. Обмен провели сегодня», — приводит слова депутата «РБК». Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целью операции является помощь жителям Донбасса и отражение агрессии украинских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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