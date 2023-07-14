РБК: Россия вернула тела 160 погибших в ходе СВО

Тела 160 погибших бойцов вернулись в Россию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия вернула тела 160 бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
«Этим занималось Министерство обороны. Обмен провели сегодня», — приводит слова депутата «РБК».
Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целью операции является помощь жителям Донбасса и отражение агрессии украинских военных.
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