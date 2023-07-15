Погибшим на аттракционе в челябинских горах оказался житель Пермского края

15 июля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В Челябинской области 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Больших притесах насмерть разбился мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турист, погибший на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе, оказался уроженцем Пермского края. Перед смертью мужчина приехал с семьей в Челябинскую область на отдых. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Мужчина и его родные приехали из Пермского края на отдых. Во время спуска на тросе запустили сразу двух взрослых людей, что запрещено. Второй на тросе была его родственница. Трос прогнулся, и мужчина ударился о металлическое заграждение», — рассказал источник. По данным URA.RU готовится возбуждение уголовного дела по части 2, статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). На аттракционе работают следователи СК. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР области. Там подтвердили, что будет возбуждено уголовное дело по данному факту. «Пока имеющаяся у нас вся информация по делу была озвучена ранее. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего», — рассказал URA.RU старший помощник начальника СУ СКР области Владимир Шишков. Ранее стало известно, что в Челябинской области 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Больших притесах насмерть разбился мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турист, погибший на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе, оказался уроженцем Пермского края. Перед смертью мужчина приехал с семьей в Челябинскую область на отдых. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Мужчина и его родные приехали из Пермского края на отдых. Во время спуска на тросе запустили сразу двух взрослых людей, что запрещено. Второй на тросе была его родственница. Трос прогнулся, и мужчина ударился о металлическое заграждение», — рассказал источник. По данным URA.RU готовится возбуждение уголовного дела по части 2, статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). На аттракционе работают следователи СК. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР области. Там подтвердили, что будет возбуждено уголовное дело по данному факту. «Пока имеющаяся у нас вся информация по делу была озвучена ранее. Следователи проводят комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего», — рассказал URA.RU старший помощник начальника СУ СКР области Владимир Шишков. Ранее стало известно, что в Челябинской области 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Больших притесах насмерть разбился мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли.