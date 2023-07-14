На аттракционе в горах Челябинской области насмерть разбился мужчина

Мужчина разбился на аттракционе на Больших притесах, река Ай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Больших притесах (горы на реке Ай, Саткинский район, Челябинская область) на аттракционе «зиплайн» насмерть разбился мужчина. Информацию подтвердил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел около четырех часов дня 14 июля. Мужчина сорвался с зиплайна», — сообщил URA.RU источник. По его словам, в данный момент правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях о том, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли. Зиплайн представляет собой скоростной спуск по стальному канату, человек при этом должен быть надежно закреплен при помощи снаряжения.

URA.RU направило запрос с пресс-службу СКР по Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.