14 июля 2023

В Челябинске возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины на аттракционе на Айских притесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Фото:

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе. Трагедия произошла 14 июля во время спуска мужчины по тросу, уточнили в СУ СК России по Челябинской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Больших Айских притесах в Саткинском районе. Мужчина сорвался во время спуска по тросу. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий и устанавливаются все обстоятельства ЧП. Также выясняются виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Петра Решетникова.

Ранее стало известно, что на аттракционе «зиплайн» на Больших притесах насмерть разбился мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли.

Мужчина сорвался с аттракциона и разбился насмерть
Мужчина сорвался с аттракциона и разбился насмерть

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В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе. Трагедия произошла 14 июля во время спуска мужчины по тросу, уточнили в СУ СК России по Челябинской области. «Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве. Трагедия произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Больших Айских притесах в Саткинском районе. Мужчина сорвался во время спуска по тросу. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий и устанавливаются все обстоятельства ЧП. Также выясняются виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Петра Решетникова. Ранее стало известно, что на аттракционе «зиплайн» на Больших притесах насмерть разбился мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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