В Челябинске возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины на аттракционе на Айских притесах. Фото

15 июля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе. Трагедия произошла 14 июля во время спуска мужчины по тросу, уточнили в СУ СК России по Челябинской области. «Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве. Трагедия произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Больших Айских притесах в Саткинском районе. Мужчина сорвался во время спуска по тросу. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий и устанавливаются все обстоятельства ЧП. Также выясняются виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Петра Решетникова. Ранее стало известно, что на аттракционе «зиплайн» на Больших притесах насмерть разбился мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли. Мужчина сорвался с аттракциона и разбился насмерть Фото предоставлено Следственным управлением Следственного комитета по Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе. Трагедия произошла 14 июля во время спуска мужчины по тросу, уточнили в СУ СК России по Челябинской области. «Возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве. Трагедия произошла 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Больших Айских притесах в Саткинском районе. Мужчина сорвался во время спуска по тросу. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий и устанавливаются все обстоятельства ЧП. Также выясняются виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Петра Решетникова. Ранее стало известно, что на аттракционе «зиплайн» на Больших притесах насмерть разбился мужчина. Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что аттракцион был популярен для любителей острых ощущений, однако после инцидента его закрыли.