ФСБ: за убийства Симоньян и Собчак заказчики обещали по 1,5 миллиона рублей

ФСБ задержала злоумышленников, готовивших покушение на Симоньян и Собчак по заказу СБУ

15 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

За убийство Маргариты Симоньян злоумышленникам пообещали 1,5 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФСБ России заявило о предотвращении покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Также, по данным спецслужбы, планировалось убийство журналистки Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство. «[Задержанные участники группировки „Параграф 88“] в ходе следственных действий подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ», — заявили в ФСБ. По данным следствия, за каждое убийство исполнителям пообещали 1,5 миллиона рублей, передает РИА Новости. Сколько человек было задержано, не уточняется. В ходе обысков изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, а также другое оружие, в том числе холодное, средства связи и компьютеры. На компьютерах обнаружилась информация, подтверждающая преступные намерения злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Экстремизм» и «Тероризм».

ФСБ России заявило о предотвращении покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Также, по данным спецслужбы, планировалось убийство журналистки Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство. «[Задержанные участники группировки „Параграф 88“] в ходе следственных действий подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ», — заявили в ФСБ. По данным следствия, за каждое убийство исполнителям пообещали 1,5 миллиона рублей, передает РИА Новости. Сколько человек было задержано, не уточняется. В ходе обысков изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, а также другое оружие, в том числе холодное, средства связи и компьютеры. На компьютерах обнаружилась информация, подтверждающая преступные намерения злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Экстремизм» и «Тероризм».