ФСБ: за убийства Симоньян и Собчак заказчики обещали по 1,5 миллиона рублей

ФСБ задержала злоумышленников, готовивших покушение на Симоньян и Собчак по заказу СБУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
За убийство Маргариты Симоньян злоумышленникам пообещали 1,5 млн рублей Фото:

ФСБ России заявило о предотвращении покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Также, по данным спецслужбы, планировалось убийство журналистки Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство.

«[Задержанные участники группировки „Параграф 88“] в ходе следственных действий подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ», — заявили в ФСБ. По данным следствия, за каждое убийство исполнителям пообещали 1,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Сколько человек было задержано, не уточняется. В ходе обысков изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, а также другое оружие, в том числе холодное, средства связи и компьютеры. На компьютерах обнаружилась информация, подтверждающая преступные намерения злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Экстремизм» и «Тероризм».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ России заявило о предотвращении покушения на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Также, по данным спецслужбы, планировалось убийство журналистки Ксении Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 млн рублей за каждое убийство. «[Задержанные участники группировки „Параграф 88“] в ходе следственных действий подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ», — заявили в ФСБ. По данным следствия, за каждое убийство исполнителям пообещали 1,5 миллиона рублей, передает РИА Новости. Сколько человек было задержано, не уточняется. В ходе обысков изъяты автомат Калашникова и 90 патронов к нему, а также другое оружие, в том числе холодное, средства связи и компьютеры. На компьютерах обнаружилась информация, подтверждающая преступные намерения злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Экстремизм» и «Тероризм».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...