Экс-полковник ФСБ арестован по делу о вымогательстве в крупном размере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арест экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Полякова Фото:

Тверской суд арестовал на два месяца Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков арестован по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Такое решение вынес Тверской суд. Полякова подозревают в причастности к двум telegram-каналам, которые публиковали компромат на российских политиков и бизнесменов.

«Поляков М.В. (статья 163, ч. 3, п. б). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворено», — сказано на сайте Тверского суда Москвы.

Бывшему сотруднику спецслужбы инкриминируют вымогательство около 40 млн у IT-компании «Ланит», сообщает telegeram-канал Mash. Эта компания, в частности, участвовала в строительстве космодрома «Восточный» и работает над государственной информационной системой ЖКХ. По данным Mash, компания платила Полякову за нераспространение в СМИ негативной информации о себе. Кроме того, отмечает Mash, Поляков может иметь отношение к telegram-каналам «Незыгарь» и «Кремлевская прачка», которые публикуют негатив про российских политиков и бизнесменов.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тверской суд арестовал на два месяца Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков арестован по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Такое решение вынес Тверской суд. Полякова подозревают в причастности к двум telegram-каналам, которые публиковали компромат на российских политиков и бизнесменов. «Поляков М.В. (статья 163, ч. 3, п. б). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворено», — сказано на сайте Тверского суда Москвы. Бывшему сотруднику спецслужбы инкриминируют вымогательство около 40 млн у IT-компании «Ланит», сообщает telegeram-канал Mash. Эта компания, в частности, участвовала в строительстве космодрома «Восточный» и работает над государственной информационной системой ЖКХ. По данным Mash, компания платила Полякову за нераспространение в СМИ негативной информации о себе. Кроме того, отмечает Mash, Поляков может иметь отношение к telegram-каналам «Незыгарь» и «Кремлевская прачка», которые публикуют негатив про российских политиков и бизнесменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...