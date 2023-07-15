Экс-полковник ФСБ арестован по делу о вымогательстве в крупном размере

15 июля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Полякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тверской суд арестовал на два месяца Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков арестован по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Такое решение вынес Тверской суд. Полякова подозревают в причастности к двум telegram-каналам, которые публиковали компромат на российских политиков и бизнесменов. «Поляков М.В. (статья 163, ч. 3, п. б). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворено», — сказано на сайте Тверского суда Москвы. Бывшему сотруднику спецслужбы инкриминируют вымогательство около 40 млн у IT-компании «Ланит», сообщает telegeram-канал Mash. Эта компания, в частности, участвовала в строительстве космодрома «Восточный» и работает над государственной информационной системой ЖКХ. По данным Mash, компания платила Полякову за нераспространение в СМИ негативной информации о себе. Кроме того, отмечает Mash, Поляков может иметь отношение к telegram-каналам «Незыгарь» и «Кремлевская прачка», которые публикуют негатив про российских политиков и бизнесменов.

Тверской суд арестовал на два месяца Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков арестован по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Такое решение вынес Тверской суд. Полякова подозревают в причастности к двум telegram-каналам, которые публиковали компромат на российских политиков и бизнесменов. «Поляков М.В. (статья 163, ч. 3, п. б). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Удовлетворено», — сказано на сайте Тверского суда Москвы. Бывшему сотруднику спецслужбы инкриминируют вымогательство около 40 млн у IT-компании «Ланит», сообщает telegeram-канал Mash. Эта компания, в частности, участвовала в строительстве космодрома «Восточный» и работает над государственной информационной системой ЖКХ. По данным Mash, компания платила Полякову за нераспространение в СМИ негативной информации о себе. Кроме того, отмечает Mash, Поляков может иметь отношение к telegram-каналам «Незыгарь» и «Кремлевская прачка», которые публикуют негатив про российских политиков и бизнесменов.