14 июля 2023

В Екатеринбурге волонтеры больше недели ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Последний раз пропавшего видели 7 июля Фото:

В Екатеринбурге волонтеры совместно с полицией ищут пропавшего 7 июля 34-летнего Эдуарда Музафарова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. На момент пропажи был одет в серую футболку, темно-серые джинсы, коричневые ботинки, на голове была серая кепка», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчину видели 7 июля, с тех пор он перестал выходить на связь. Если вы видели Эдуарда или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 513-27-99.

Фото:

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В Екатеринбурге волонтеры совместно с полицией ищут пропавшего 7 июля 34-летнего Эдуарда Музафарова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. На момент пропажи был одет в серую футболку, темно-серые джинсы, коричневые ботинки, на голове была серая кепка», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз мужчину видели 7 июля, с тех пор он перестал выходить на связь. Если вы видели Эдуарда или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 513-27-99.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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