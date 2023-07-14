В Екатеринбурге волонтеры больше недели ищут пропавшего мужчину. Фото

15 июля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Последний раз пропавшего видели 7 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге волонтеры совместно с полицией ищут пропавшего 7 июля 34-летнего Эдуарда Музафарова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. На момент пропажи был одет в серую футболку, темно-серые джинсы, коричневые ботинки, на голове была серая кепка», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз мужчину видели 7 июля, с тех пор он перестал выходить на связь. Если вы видели Эдуарда или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 513-27-99. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Екатеринбурге волонтеры совместно с полицией ищут пропавшего 7 июля 34-летнего Эдуарда Музафарова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. На момент пропажи был одет в серую футболку, темно-серые джинсы, коричневые ботинки, на голове была серая кепка», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Последний раз мужчину видели 7 июля, с тех пор он перестал выходить на связь. Если вы видели Эдуарда или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (965) 513-27-99.