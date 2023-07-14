Губернатор Моор назвал требования, предъявляемые регионом к подрядчикам

Губернатор Моор перечислил требования к подрядчикам, участвующим в реализации проектов региона

15 июля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Все проекты благоустройства общественных территорий в регионе реализуются после согласования с населением Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для региона важно, чтобы подрядчики, которые участвуют в реализации проектов, соблюдали все договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Для нас [в отношении с подрядчиками] принципиально важно, чтобы то, что было заявлено на этапе обсуждения было реализовано в полном объеме и хорошего качества. Мы всегда делаем комплексно — меняем сети перед благоустройством, смотрим, есть ли подъездные пути с учетом парковок» — цитирует сообщение главы региона telegram-канал правительства Тюменской области. Моор рассказал, что качество работ проверяют и сами жители региона. Все проекты благоустройства общественных территорий реализуются только после согласования с населением. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Тобольск с рабочим визитом. Глава региона проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада, посетил с проверкой строительную площадку центра гимнастики и оценил качество выполнения работ по капитальному ремонту средней школы №16 имени В.П. Неймышева.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для региона важно, чтобы подрядчики, которые участвуют в реализации проектов, соблюдали все договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Для нас [в отношении с подрядчиками] принципиально важно, чтобы то, что было заявлено на этапе обсуждения было реализовано в полном объеме и хорошего качества. Мы всегда делаем комплексно — меняем сети перед благоустройством, смотрим, есть ли подъездные пути с учетом парковок» — цитирует сообщение главы региона telegram-канал правительства Тюменской области. Моор рассказал, что качество работ проверяют и сами жители региона. Все проекты благоустройства общественных территорий реализуются только после согласования с населением. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Тобольск с рабочим визитом. Глава региона проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада, посетил с проверкой строительную площадку центра гимнастики и оценил качество выполнения работ по капитальному ремонту средней школы №16 имени В.П. Неймышева.