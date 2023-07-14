14 июля 2023
13 июля 2023

Губернатор Моор назвал требования, предъявляемые регионом к подрядчикам

Губернатор Моор перечислил требования к подрядчикам, участвующим в реализации проектов региона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , моор александр
Все проекты благоустройства общественных территорий в регионе реализуются после согласования с населением Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для региона важно, чтобы подрядчики, которые участвуют в реализации проектов, соблюдали все договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Для нас [в отношении с подрядчиками] принципиально важно, чтобы то, что было заявлено на этапе обсуждения было реализовано в полном объеме и хорошего качества. Мы всегда делаем комплексно — меняем сети перед благоустройством, смотрим, есть ли подъездные пути с учетом парковок» — цитирует сообщение главы региона telegram-канал правительства Тюменской области.

Моор рассказал, что качество работ проверяют и сами жители региона. Все проекты благоустройства общественных территорий реализуются только после согласования с населением.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Тобольск с рабочим визитом. Глава региона проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада, посетил с проверкой строительную площадку центра гимнастики и оценил качество выполнения работ по капитальному ремонту средней школы №16 имени В.П. Неймышева.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для региона важно, чтобы подрядчики, которые участвуют в реализации проектов, соблюдали все договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Для нас [в отношении с подрядчиками] принципиально важно, чтобы то, что было заявлено на этапе обсуждения было реализовано в полном объеме и хорошего качества. Мы всегда делаем комплексно — меняем сети перед благоустройством, смотрим, есть ли подъездные пути с учетом парковок» — цитирует сообщение главы региона telegram-канал правительства Тюменской области. Моор рассказал, что качество работ проверяют и сами жители региона. Все проекты благоустройства общественных территорий реализуются только после согласования с населением. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Тобольск с рабочим визитом. Глава региона проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада, посетил с проверкой строительную площадку центра гимнастики и оценил качество выполнения работ по капитальному ремонту средней школы №16 имени В.П. Неймышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...