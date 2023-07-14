14 июля 2023
13 июля 2023

Губернатор Тюменской области прибыл в Тобольск с рабочим визитом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Глава региона уже проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Тобольск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В эти минуты Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Тобольске», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Уточняется, что глава региона уже проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада.

Также Моор планирует посетить с проверкой строительную площадку центра гимнастики. И оценить работы по капитальному ремонту средней школы №16 имени В.П. Неймышева.

Ранее губернатор Тюменской области приезжал в Армизонский район. В рамках рабочего визита глава региона посетил районную больницу и дом культуры.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Тобольск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. «В эти минуты Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Тобольске», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Уточняется, что глава региона уже проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада. Также Моор планирует посетить с проверкой строительную площадку центра гимнастики. И оценить работы по капитальному ремонту средней школы №16 имени В.П. Неймышева. Ранее губернатор Тюменской области приезжал в Армизонский район. В рамках рабочего визита глава региона посетил районную больницу и дом культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...