Губернатор Тюменской области прибыл в Тобольск с рабочим визитом

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Тобольск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В эти минуты Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Тобольске», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Тюменской области. Уточняется, что глава региона уже проинспектировал ход работ по благоустройству Александровского сада.
Также Моор планирует посетить с проверкой строительную площадку центра гимнастики. И оценить работы по капитальному ремонту средней школы №16 имени В.П. Неймышева.
Ранее губернатор Тюменской области приезжал в Армизонский район. В рамках рабочего визита глава региона посетил районную больницу и дом культуры.
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