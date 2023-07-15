Der Spiegel назвал еще одну причину слишком медленного контрнаступления ВСУ

Der Spiegel: солдаты Украины боятся наступать из-за мин
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, снайпер, спецназ, ВСУ, наемники, stock
Медленное продвижение отрицательно влияет на моральный дух украинских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мины, расставленные российскими военными, замедляют наступление Вооруженных сил Украины. Об этом пишет редактор немецкого журнала Йорг Ремер.

«Мины замедляют украинское контрнаступление. Киевским солдатам приходится обезвреживать метр за метром, чтобы продвинуться вперед и только потом получить возможность атаковать. Это долгий процесс», — пишет Ремер в статье для Der Spiegel. Он отмечает, что осложняет ситуацию для ВСУ то, что российские военные используют беспилотники и самые передовые технологии для получения разведданных и могут быстро понять местоположение саперов.

По словам автора, медленное продвижение отрицательно влияет на моральный дух украинских военных. Солдаты боятся что из-за мин можно быть раненым или убитым.

Ранее в Германии заметили отчаяние президента Украины Владимира Зеленского из-за провала наступления. Журналисты пишут, что Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян.

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Мины, расставленные российскими военными, замедляют наступление Вооруженных сил Украины. Об этом пишет редактор немецкого журнала Йорг Ремер. «Мины замедляют украинское контрнаступление. Киевским солдатам приходится обезвреживать метр за метром, чтобы продвинуться вперед и только потом получить возможность атаковать. Это долгий процесс», — пишет Ремер в статье для Der Spiegel. Он отмечает, что осложняет ситуацию для ВСУ то, что российские военные используют беспилотники и самые передовые технологии для получения разведданных и могут быстро понять местоположение саперов. По словам автора, медленное продвижение отрицательно влияет на моральный дух украинских военных. Солдаты боятся что из-за мин можно быть раненым или убитым. Ранее в Германии заметили отчаяние президента Украины Владимира Зеленского из-за провала наступления. Журналисты пишут, что Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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