14 июля 2023

В Германии заметили отчаяние Зеленского из-за провала наступления

N-tv: Зеленский испытывает отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход наступления Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают немецкие журналисты.

«[Владимир] Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян», — озвучивают авторы немецкого телеканала N-tv. По их мнению украинский президент с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход контрнаступления.

Также немецкие журналисты отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский все больше интересуется военными событиями на фронте боевых действий. Продолжается обсуждение военных поставок стране.

Украина начала контрнаступление 4 июня. Страны Запада поставляют Киеву технику с целью облегчения наступления. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. РФ уничтожает не только их личный состав, но и западную технику. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. ВСУ все труднее атаковать укрепления российских сил, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают немецкие журналисты. «[Владимир] Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян», — озвучивают авторы немецкого телеканала N-tv. По их мнению украинский президент с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход контрнаступления. Также немецкие журналисты отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский все больше интересуется военными событиями на фронте боевых действий. Продолжается обсуждение военных поставок стране. Украина начала контрнаступление 4 июня. Страны Запада поставляют Киеву технику с целью облегчения наступления. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. РФ уничтожает не только их личный состав, но и западную технику. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. ВСУ все труднее атаковать укрепления российских сил, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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