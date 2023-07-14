В Германии заметили отчаяние Зеленского из-за провала наступления N-tv: Зеленский испытывает отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ 15 июля 2023 в 08:08 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход наступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают немецкие журналисты. «[Владимир] Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян», — озвучивают авторы немецкого телеканала N-tv. По их мнению украинский президент с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход контрнаступления. Также немецкие журналисты отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский все больше интересуется военными событиями на фронте боевых действий. Продолжается обсуждение военных поставок стране. Украина начала контрнаступление 4 июня. Страны Запада поставляют Киеву технику с целью облегчения наступления. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. РФ уничтожает не только их личный состав, но и западную технику. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. ВСУ все труднее атаковать укрепления российских сил, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают немецкие журналисты. «[Владимир] Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян», — озвучивают авторы немецкого телеканала N-tv. По их мнению украинский президент с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход контрнаступления. Также немецкие журналисты отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский все больше интересуется военными событиями на фронте боевых действий. Продолжается обсуждение военных поставок стране. Украина начала контрнаступление 4 июня. Страны Запада поставляют Киеву технику с целью облегчения наступления. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. РФ уничтожает не только их личный состав, но и западную технику. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. ВСУ все труднее атаковать укрепления российских сил, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям