Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают немецкие журналисты.
«[Владимир] Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян», — озвучивают авторы немецкого телеканала N-tv. По их мнению украинский президент с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход контрнаступления.
Также немецкие журналисты отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский все больше интересуется военными событиями на фронте боевых действий. Продолжается обсуждение военных поставок стране.
Украина начала контрнаступление 4 июня. Страны Запада поставляют Киеву технику с целью облегчения наступления. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. РФ уничтожает не только их личный состав, но и западную технику. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. ВСУ все труднее атаковать укрепления российских сил, пишет RT.
Президент Украины Владимир Зеленский с каждым днем все больше впадает в отчаяние из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают немецкие журналисты. «[Владимир] Зеленский ослабляет надежды из-за ожесточенного сопротивления россиян», — озвучивают авторы немецкого телеканала N-tv. По их мнению украинский президент с каждым днем все больше теряет надежду на успешный исход контрнаступления. Также немецкие журналисты отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский все больше интересуется военными событиями на фронте боевых действий. Продолжается обсуждение военных поставок стране. Украина начала контрнаступление 4 июня. Страны Запада поставляют Киеву технику с целью облегчения наступления. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. РФ уничтожает не только их личный состав, но и западную технику. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. ВСУ все труднее атаковать укрепления российских сил, пишет RT.