Министр обороны Британии Уоллес анонсировал свою отставку

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Вооруженные силы Великобритании. stock, министр обороны, Бен Уоллес
Бен Уоллес занял пост министра обороны Британии в 2019 году Фото:

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью. Кроме того, он собирается уйти из политики вообще, пишет The Times.

По словам Уоллеса, он решил покинуть кабинет во время следующих выборов, которые ожидаются в сентябре. «Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года… Я не буду баллотироваться в следующий раз», — заявил он в интервью изданию.

Уоллес занял пост министра обороны Великобритании 24 июля 2019 года. Как отмечает The Times, во время пребывания Уоллеса на посту министра безопасности, а затем министра обороны в стране произошло несколько терактов. Среди них взрыв на «Манчестер-Арене» и отравление Скрипалей.

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Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью. Кроме того, он собирается уйти из политики вообще, пишет The Times. По словам Уоллеса, он решил покинуть кабинет во время следующих выборов, которые ожидаются в сентябре. «Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года… Я не буду баллотироваться в следующий раз», — заявил он в интервью изданию. Уоллес занял пост министра обороны Великобритании 24 июля 2019 года. Как отмечает The Times, во время пребывания Уоллеса на посту министра безопасности, а затем министра обороны в стране произошло несколько терактов. Среди них взрыв на «Манчестер-Арене» и отравление Скрипалей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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