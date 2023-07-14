В ЯНАО произошло ДТП с участием ребенка

Ребенок был доставлен в больницу
В Муравленко (ЯНАО) 32-летний водитель наехал на ребенка во дворе. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала.
«По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля „Форд“, двигаясь во внутриквартальном проезде, допустил наезд на ребенка. Несовершеннолетний пешеход выбежал из-за припаркованной машины», — написало ведомство в telegram-канале.
Также они уточнили, что ребенка после происшествия доставили в медицинское учреждение. На данный момент автоинспекторы Муравленко выясняют обстоятельства ДТП.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.