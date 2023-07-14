14 июля 2023
13 июля 2023

В ЯНАО произошло ДТП с участием ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., ребенок, правила дорожного движения, трагедия, дтп, детская обувь, пдд, дорога
Ребенок был доставлен в больницу Фото:

В Муравленко (ЯНАО) 32-летний водитель наехал на ребенка во дворе. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала.

«По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля „Форд“, двигаясь во внутриквартальном проезде, допустил наезд на ребенка. Несовершеннолетний пешеход выбежал из-за припаркованной машины», — написало ведомство в telegram-канале.

Также они уточнили, что ребенка после происшествия доставили в медицинское учреждение. На данный момент автоинспекторы Муравленко выясняют обстоятельства ДТП.

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В Муравленко (ЯНАО) 32-летний водитель наехал на ребенка во дворе. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала. «По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля „Форд“, двигаясь во внутриквартальном проезде, допустил наезд на ребенка. Несовершеннолетний пешеход выбежал из-за припаркованной машины», — написало ведомство в telegram-канале. Также они уточнили, что ребенка после происшествия доставили в медицинское учреждение. На данный момент автоинспекторы Муравленко выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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