В Севастополе ПВО отразила атаку восьми украинских беспилотников

16 июля 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

Восемь БПЛА ВСУ были ликвидированы силами ПВО России, заявил Михаил Развозжаев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили нападение восьми БПЛА. Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развозжаев. «Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Глава города добавил, что атака продолжалась в течение длительного времени и была массированной. Военные успешно противостояли атаке как над морем, так и на подходах к бухтам. Важно отметить, что в результате этой атаки не пострадали никакие объекты в городе или акватории, заключил Развозжаев.

В ходе ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили нападение восьми БПЛА. Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развозжаев. «Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Глава города добавил, что атака продолжалась в течение длительного времени и была массированной. Военные успешно противостояли атаке как над морем, так и на подходах к бухтам. Важно отметить, что в результате этой атаки не пострадали никакие объекты в городе или акватории, заключил Развозжаев.