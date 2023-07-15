15 июля 2023

В Севастополе ПВО отразила атаку восьми украинских беспилотников

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Восемь БПЛА ВСУ были ликвидированы силами ПВО России, заявил Михаил Развозжаев Фото:
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В ходе ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили нападение восьми БПЛА. Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развозжаев.

«Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Глава города добавил, что атака продолжалась в течение длительного времени и была массированной.

Военные успешно противостояли атаке как над морем, так и на подходах к бухтам. Важно отметить, что в результате этой атаки не пострадали никакие объекты в городе или акватории, заключил Развозжаев.

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В ходе ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь силы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили нападение восьми БПЛА. Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развозжаев. «Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Глава города добавил, что атака продолжалась в течение длительного времени и была массированной. Военные успешно противостояли атаке как над морем, так и на подходах к бухтам. Важно отметить, что в результате этой атаки не пострадали никакие объекты в городе или акватории, заключил Развозжаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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