Экономист объяснил, как Россия смогла выдержать санкции

Экономист Шмелев: Россия выдержала санкции благодаря своевременным решениям

17 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

У России есть большой пласт теневой экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия смогла сдержать санкционные удары благодаря своевременным и грамотным решениям управленцев. Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, профессор Борис Шмелев. «Были быстро приняты меры, которые позволили развернуться и частному бизнесу, и государственным предприятиям, получившим различного рода льготы, заняться производством необходимых видов промышленной продукции. Нужно иметь в виду, что Россия быстро нашла параллельные пути импорта необходимых ей товаров и услуг. Тем самым страна преодолела многие проблемы, которые были связаны с санкциями», — сказал Борис Шмелев. Также экономист отметил роль теневой экономики в сдерживании санкционного давления. «Реальных размеров российской экономики не знает никто, потому что, кроме официальной, у нас есть очень большой пласт теневой экономики. Она более объемна, чем та, о которой судят на Западе. Поэтому, когда был нанесен санкционный удар, то неучтенные и неиспользованные резервы были задействованы», — объяснил он. «У нас есть большое количество квалифицированных кадров, которые были задействованы. У страны имеются большие ресурсы и резервы, которые в свое время не были использованы эффективно, а когда прижало, то они были задействованы, и это помогло преодолевать санкции», — заключил Шмелев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия смогла сдержать санкционные удары благодаря своевременным и грамотным решениям управленцев. Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, профессор Борис Шмелев. «Были быстро приняты меры, которые позволили развернуться и частному бизнесу, и государственным предприятиям, получившим различного рода льготы, заняться производством необходимых видов промышленной продукции. Нужно иметь в виду, что Россия быстро нашла параллельные пути импорта необходимых ей товаров и услуг. Тем самым страна преодолела многие проблемы, которые были связаны с санкциями», — сказал Борис Шмелев. Также экономист отметил роль теневой экономики в сдерживании санкционного давления. «Реальных размеров российской экономики не знает никто, потому что, кроме официальной, у нас есть очень большой пласт теневой экономики. Она более объемна, чем та, о которой судят на Западе. Поэтому, когда был нанесен санкционный удар, то неучтенные и неиспользованные резервы были задействованы», — объяснил он. «У нас есть большое количество квалифицированных кадров, которые были задействованы. У страны имеются большие ресурсы и резервы, которые в свое время не были использованы эффективно, а когда прижало, то они были задействованы, и это помогло преодолевать санкции», — заключил Шмелев.