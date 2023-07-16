16 июля 2023

Экономист объяснил, как Россия смогла выдержать санкции

Экономист Шмелев: Россия выдержала санкции благодаря своевременным решениям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва, купюры, фабрика, печать, экономика, инфляция, печатная продукция, сто рублей, банкноты, 100, рубли, гознак, печатный станок, стагнация, эмиссия
У России есть большой пласт теневой экономики Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия смогла сдержать санкционные удары благодаря своевременным и грамотным решениям управленцев. Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, профессор Борис Шмелев.

«Были быстро приняты меры, которые позволили развернуться и частному бизнесу, и государственным предприятиям, получившим различного рода льготы, заняться производством необходимых видов промышленной продукции. Нужно иметь в виду, что Россия быстро нашла параллельные пути импорта необходимых ей товаров и услуг. Тем самым страна преодолела многие проблемы, которые были связаны с санкциями», — сказал Борис Шмелев.

Также экономист отметил роль теневой экономики в сдерживании санкционного давления. «Реальных размеров российской экономики не знает никто, потому что, кроме официальной, у нас есть очень большой пласт теневой экономики. Она более объемна, чем та, о которой судят на Западе. Поэтому, когда был нанесен санкционный удар, то неучтенные и неиспользованные резервы были задействованы», — объяснил он.

«У нас есть большое количество квалифицированных кадров, которые были задействованы. У страны имеются большие ресурсы и резервы, которые в свое время не были использованы эффективно, а когда прижало, то они были задействованы, и это помогло преодолевать санкции», — заключил Шмелев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия смогла сдержать санкционные удары благодаря своевременным и грамотным решениям управленцев. Об этом URA.RU рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, профессор Борис Шмелев. «Были быстро приняты меры, которые позволили развернуться и частному бизнесу, и государственным предприятиям, получившим различного рода льготы, заняться производством необходимых видов промышленной продукции. Нужно иметь в виду, что Россия быстро нашла параллельные пути импорта необходимых ей товаров и услуг. Тем самым страна преодолела многие проблемы, которые были связаны с санкциями», — сказал Борис Шмелев. Также экономист отметил роль теневой экономики в сдерживании санкционного давления. «Реальных размеров российской экономики не знает никто, потому что, кроме официальной, у нас есть очень большой пласт теневой экономики. Она более объемна, чем та, о которой судят на Западе. Поэтому, когда был нанесен санкционный удар, то неучтенные и неиспользованные резервы были задействованы», — объяснил он. «У нас есть большое количество квалифицированных кадров, которые были задействованы. У страны имеются большие ресурсы и резервы, которые в свое время не были использованы эффективно, а когда прижало, то они были задействованы, и это помогло преодолевать санкции», — заключил Шмелев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...