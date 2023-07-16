Курганские рыбаки пожаловались на замор рыбы. Видео

17 июля 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Искусственный замор был проведен во время ремонта плотины Фото: Московец Илья © URA.RU Рыбаки из села Агапино Шадринского муниципального округа (Курганская область) пожаловались на искусственный замор рыбы. По их словам, подрядчик, который ремонтировал плотину на местном озере, обещал провести зарыбление, но не сделал этого. «Рыбаки из села Агапино. У нас просьба по поводу зарыбления нашего водоема, находящегося на территории села. Перед ремонтом плотины был сделан искусственный замор, но подрядчик сказал, что после ремонтных работ проведет зарыбление, но не сделал этого», — рассказали рыбаки в видео, опубликованном в группе «Шадринск — регион 45» в соцсети «ВКонтакте» По словам мужчин, администрация якобы не отреагировала на ситуацию, а подрядчика «уже давно нет». «Зарыбления не происходит и, похоже, не будет. Просим помочь вас в этом деле», — попросили они. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Шадринского муниципального округа. После получения ответа информация будет дополнена.

Рыбаки из села Агапино Шадринского муниципального округа (Курганская область) пожаловались на искусственный замор рыбы. По их словам, подрядчик, который ремонтировал плотину на местном озере, обещал провести зарыбление, но не сделал этого. «Рыбаки из села Агапино. У нас просьба по поводу зарыбления нашего водоема, находящегося на территории села. Перед ремонтом плотины был сделан искусственный замор, но подрядчик сказал, что после ремонтных работ проведет зарыбление, но не сделал этого», — рассказали рыбаки в видео, опубликованном в группе «Шадринск — регион 45» в соцсети «ВКонтакте» По словам мужчин, администрация якобы не отреагировала на ситуацию, а подрядчика «уже давно нет». «Зарыбления не происходит и, похоже, не будет. Просим помочь вас в этом деле», — попросили они. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Шадринского муниципального округа. После получения ответа информация будет дополнена.