Россиян предупредили о росте цен на вино

«Коммерсант»: импортеры алкоголя пригрозили увеличить цены на вино из-за повышения пошлин

17 июля 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Рост пошлин на вино, по мнению экспертов, создаст справедливые рыночные условия Фото: Московец Илья © URA.RU Алкогольные импортеры обратились в правительство РФ из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Подобная инициатива стала следствием 2022 года, когда в связи с крепким рублем образовался избыток импортных вин, сообщают три источника, знакомых с письмом. Повышение пошлин приведет не к росту продаж российского вина, а простимулирует поднятие цен виноделами, пишет газета « Коммерсант », ссылаясь на информацию от источников. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отмечает, что инициатива может привести и к снижению качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. Также, по его словам, потребители могут переключиться на другой алкоголь. Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов считает, что повышение пошлин решит проблему с наличием импортного вина стоимостью один евро за литр, которое является конкурентоспособным лишь за счет низкой цены. По его мнению, предпосылок для увеличения цен на российские вина нет. Ранее депутаты Госдумы РФ от партии ЛДПР выступили с предложением о запрете продажи алкоголя в супермаркетах. По их мнению, алкогольная продукция должна продаваться только в специализированных магазинах.

Алкогольные импортеры обратились в правительство РФ из-за возможного повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Подобная инициатива стала следствием 2022 года, когда в связи с крепким рублем образовался избыток импортных вин, сообщают три источника, знакомых с письмом. Повышение пошлин приведет не к росту продаж российского вина, а простимулирует поднятие цен виноделами, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источников. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отмечает, что инициатива может привести и к снижению качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. Также, по его словам, потребители могут переключиться на другой алкоголь. Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов считает, что повышение пошлин решит проблему с наличием импортного вина стоимостью один евро за литр, которое является конкурентоспособным лишь за счет низкой цены. По его мнению, предпосылок для увеличения цен на российские вина нет. Ранее депутаты Госдумы РФ от партии ЛДПР выступили с предложением о запрете продажи алкоголя в супермаркетах. По их мнению, алкогольная продукция должна продаваться только в специализированных магазинах.