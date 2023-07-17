Гладков подтвердил гибель белгородской семьи в ЧП на Крымском мосту

Родители 14-летней девочки погибли, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Родители 14-летней девочки погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате ЧП на Крымском мосту родители 14-летней девочки погибли», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что состояние девочки оценивается как средне тяжелое. Она уже находится под присмотром врачей, заключил Гладков. Машина семьи была с белгородскими номерами.
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