Гладков подтвердил гибель белгородской семьи в ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Родители 14-летней девочки погибли, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Родители 14-летней девочки погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате ЧП на Крымском мосту родители 14-летней девочки погибли», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что состояние девочки оценивается как средне тяжелое. Она уже находится под присмотром врачей, заключил Гладков. Машина семьи была с белгородскими номерами.

Родители 14-летней девочки погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате ЧП на Крымском мосту родители 14-летней девочки погибли», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что состояние девочки оценивается как средне тяжелое. Она уже находится под присмотром врачей, заключил Гладков. Машина семьи была с белгородскими номерами.