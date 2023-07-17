Гладков подтвердил гибель белгородской семьи в ЧП на Крымском мосту

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Родители 14-летней девочки погибли, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Родители 14-летней девочки погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате ЧП на Крымском мосту родители 14-летней девочки погибли», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что состояние девочки оценивается как средне тяжелое. Она уже находится под присмотром врачей, заключил Гладков. Машина семьи была с белгородскими номерами.

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Родители 14-летней девочки погибли в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В результате ЧП на Крымском мосту родители 14-летней девочки погибли», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что состояние девочки оценивается как средне тяжелое. Она уже находится под присмотром врачей, заключил Гладков. Машина семьи была с белгородскими номерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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