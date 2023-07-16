Жители и организации курганских поселков задолжали коммунальщикам 150 млн рублей

Энергетики ведут работу, несмотря на многомиллионную задолженность потребителей Фото: пресс-служба КТЭС

Жители и организации 11 поселков Кургана в общей сложности задолжали ресурсоснабжающим организациям 150 млн рублей за тепло и горячую воду. Как сообщил генеральный директор Курганских теплоэнергетических систем (КТЭС) Михаил Криницын, компания выполняет все свои обязательства, несмотря на долги потребителей.



«Летом мы готовимся к предстоящему отопительному периоду, ремонтируем оборудование котельных, устраняем дефекты на тепловых сетях и восстанавливаем теплоизоляцию. Задолженность ведет не только к уменьшению запланированных работ, но и к проблемам в расчетах за топливно-энергетические ресурсы. На данный момент наш долг перед поставщиком газа составляет 80 млн рублей, и в любой момент поставку топлива могут ограничить», — рассказал URA.RU Михаил Криницын.

Он попросил потребителей погасить все долги до 1 сентября, чтобы избежать срыва отопительного сезона. В общей сложности за коммуналку не заплатили жители 676 домов. КТЭС обслуживает 19 котельных в поселках Рябково, Восточный, Глинки, Затобольный, Тополя, Черемухово, Пригородный, СМП, Керамзитный, Утяк и Увал.

Как отметил Криницын, несмотря на долги, компания меняет изношенные стальные трубопроводы на современные полипропиленовые трубы, а также выполняет утвержденную инвестпрограмму по модернизации устаревшего оборудования котельных и повышению энергоэффективности. Так, в 2023 году уже приобретено дорогостоящее оборудование для повышения эффективности предприятия, заменены 2700 метров сетей горячего водоснабжения.