16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

Жители и организации курганских поселков задолжали коммунальщикам 150 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики ведут работу, несмотря на многомиллионную задолженность потребителей
Энергетики ведут работу, несмотря на многомиллионную задолженность потребителей Фото:

Жители и организации 11 поселков Кургана в общей сложности задолжали ресурсоснабжающим организациям 150 млн рублей за тепло и горячую воду. Как сообщил генеральный директор Курганских теплоэнергетических систем (КТЭС) Михаил Криницын, компания выполняет все свои обязательства, несмотря на долги потребителей.

«Летом мы готовимся к предстоящему отопительному периоду, ремонтируем оборудование котельных, устраняем дефекты на тепловых сетях и восстанавливаем теплоизоляцию. Задолженность ведет не только к уменьшению запланированных работ, но и к проблемам в расчетах за топливно-энергетические ресурсы. На данный момент наш долг перед поставщиком газа составляет 80 млн рублей, и в любой момент поставку топлива могут ограничить», — рассказал URA.RU Михаил Криницын.

Он попросил потребителей погасить все долги до 1 сентября, чтобы избежать срыва отопительного сезона. В общей сложности за коммуналку не заплатили жители 676 домов. КТЭС обслуживает 19 котельных в поселках Рябково, Восточный, Глинки, Затобольный, Тополя, Черемухово, Пригородный, СМП, Керамзитный, Утяк и Увал.

Как отметил Криницын, несмотря на долги, компания меняет изношенные стальные трубопроводы на современные полипропиленовые трубы, а также выполняет утвержденную инвестпрограмму по модернизации устаревшего оборудования котельных и повышению энергоэффективности. Так, в 2023 году уже приобретено дорогостоящее оборудование для повышения эффективности предприятия, заменены 2700 метров сетей горячего водоснабжения.

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Жители и организации 11 поселков Кургана в общей сложности задолжали ресурсоснабжающим организациям 150 млн рублей за тепло и горячую воду. Как сообщил генеральный директор Курганских теплоэнергетических систем (КТЭС) Михаил Криницын, компания выполняет все свои обязательства, несмотря на долги потребителей. «Летом мы готовимся к предстоящему отопительному периоду, ремонтируем оборудование котельных, устраняем дефекты на тепловых сетях и восстанавливаем теплоизоляцию. Задолженность ведет не только к уменьшению запланированных работ, но и к проблемам в расчетах за топливно-энергетические ресурсы. На данный момент наш долг перед поставщиком газа составляет 80 млн рублей, и в любой момент поставку топлива могут ограничить», — рассказал URA.RU Михаил Криницын. Он попросил потребителей погасить все долги до 1 сентября, чтобы избежать срыва отопительного сезона. В общей сложности за коммуналку не заплатили жители 676 домов. КТЭС обслуживает 19 котельных в поселках Рябково, Восточный, Глинки, Затобольный, Тополя, Черемухово, Пригородный, СМП, Керамзитный, Утяк и Увал. Как отметил Криницын, несмотря на долги, компания меняет изношенные стальные трубопроводы на современные полипропиленовые трубы, а также выполняет утвержденную инвестпрограмму по модернизации устаревшего оборудования котельных и повышению энергоэффективности. Так, в 2023 году уже приобретено дорогостоящее оборудование для повышения эффективности предприятия, заменены 2700 метров сетей горячего водоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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