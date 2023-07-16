Врачи в Пермском крае возглавили рейтинг самых дефицитных специальностей

17 июля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Пермским больницам не хватает врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае сложился острый дефицит врачей. По данным HeadHunter, на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Пермском крае возглавили врачи — на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме. Немногим лучше ситуация с малярами (0,8) и токарями (0,9), а также поварами и дворниками (по 1,0 резюме на вакансию), — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. В топ самых дефицитных профессий вошли слесари (1,1), автомойщики и ветеринарные врачи (по 1,2), администраторы магазинов (1,3), операторы call-центров (1,4), автомеханики и сварщики (по 1,5). В HeadHunter отмечают, что в июне уровень конкуренции среди соискателей в Прикамье обновил минимум, опустившись до 2,7 активных резюме на вакансию. Такой показатель говорит об острой нехватке кадров на рынке труда.

В Пермском крае сложился острый дефицит врачей. По данным HeadHunter, на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Пермском крае возглавили врачи — на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме. Немногим лучше ситуация с малярами (0,8) и токарями (0,9), а также поварами и дворниками (по 1,0 резюме на вакансию), — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. В топ самых дефицитных профессий вошли слесари (1,1), автомойщики и ветеринарные врачи (по 1,2), администраторы магазинов (1,3), операторы call-центров (1,4), автомеханики и сварщики (по 1,5). В HeadHunter отмечают, что в июне уровень конкуренции среди соискателей в Прикамье обновил минимум, опустившись до 2,7 активных резюме на вакансию. Такой показатель говорит об острой нехватке кадров на рынке труда.