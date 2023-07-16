16 июля 2023
15 июля 2023

Врачи в Пермском крае возглавили рейтинг самых дефицитных специальностей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, прием у врача, измерение давления, поликлиника1 цгб20
Пермским больницам не хватает врачей Фото:

В Пермском крае сложился острый дефицит врачей. По данным HeadHunter, на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Пермском крае возглавили врачи — на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме. Немногим лучше ситуация с малярами (0,8) и токарями (0,9), а также поварами и дворниками (по 1,0 резюме на вакансию), — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU.

В топ самых дефицитных профессий вошли слесари (1,1), автомойщики и ветеринарные врачи (по 1,2), администраторы магазинов (1,3), операторы call-центров (1,4), автомеханики и сварщики (по 1,5). В HeadHunter отмечают, что в июне уровень конкуренции среди соискателей в Прикамье обновил минимум, опустившись до 2,7 активных резюме на вакансию. Такой показатель говорит об острой нехватке кадров на рынке труда.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае сложился острый дефицит врачей. По данным HeadHunter, на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Пермском крае возглавили врачи — на одну вакансию приходится всего 0,6 активных резюме. Немногим лучше ситуация с малярами (0,8) и токарями (0,9), а также поварами и дворниками (по 1,0 резюме на вакансию), — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. В топ самых дефицитных профессий вошли слесари (1,1), автомойщики и ветеринарные врачи (по 1,2), администраторы магазинов (1,3), операторы call-центров (1,4), автомеханики и сварщики (по 1,5). В HeadHunter отмечают, что в июне уровень конкуренции среди соискателей в Прикамье обновил минимум, опустившись до 2,7 активных резюме на вакансию. Такой показатель говорит об острой нехватке кадров на рынке труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...