Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ЧП на Крымском мосту девочки

ТАСС: жизни 14-летней девочки после ЧП на Крымском мосту ничего не угрожает

17 июля 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Девочка находится в больнице в городе Темрюк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Жизни, пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту, 14-летней девочки ничего не угрожает. Об этом рассказали в приемном отделении больницы. «Жизни 14-летней девочки ничего не угрожает», — передает сообщение медицинского учреждения ТАСС. Там добавили, что девочка была доставлена в больницу в Темрюке в Краснодарском крае. В настоящее время рассматривается перевод девочки в реанимационное отделение. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в дальнейшем пострадавшую переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре, как только это станет возможным.

Жизни, пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту, 14-летней девочки ничего не угрожает. Об этом рассказали в приемном отделении больницы. «Жизни 14-летней девочки ничего не угрожает», — передает сообщение медицинского учреждения ТАСС. Там добавили, что девочка была доставлена в больницу в Темрюке в Краснодарском крае. В настоящее время рассматривается перевод девочки в реанимационное отделение. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в дальнейшем пострадавшую переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре, как только это станет возможным.