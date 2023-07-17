Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ЧП на Крымском мосту девочки

ТАСС: жизни 14-летней девочки после ЧП на Крымском мосту ничего не угрожает
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помошь
Девочка находится в больнице в городе Темрюк Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Жизни, пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту, 14-летней девочки ничего не угрожает. Об этом рассказали в приемном отделении больницы.

«Жизни 14-летней девочки ничего не угрожает», — передает сообщение медицинского учреждения ТАСС. Там добавили, что девочка была доставлена в больницу в Темрюке в Краснодарском крае.

В настоящее время рассматривается перевод девочки в реанимационное отделение. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в дальнейшем пострадавшую переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре, как только это станет возможным.

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Жизни, пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту, 14-летней девочки ничего не угрожает. Об этом рассказали в приемном отделении больницы. «Жизни 14-летней девочки ничего не угрожает», — передает сообщение медицинского учреждения ТАСС. Там добавили, что девочка была доставлена в больницу в Темрюке в Краснодарском крае. В настоящее время рассматривается перевод девочки в реанимационное отделение. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в дальнейшем пострадавшую переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре, как только это станет возможным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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