Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ЧП на Крымском мосту девочки

Девочка находится в больнице в городе Темрюк
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Жизни, пострадавшей в результате ЧП на Крымском мосту, 14-летней девочки ничего не угрожает. Об этом рассказали в приемном отделении больницы.
«Жизни 14-летней девочки ничего не угрожает», — передает сообщение медицинского учреждения ТАСС. Там добавили, что девочка была доставлена в больницу в Темрюке в Краснодарском крае.
В настоящее время рассматривается перевод девочки в реанимационное отделение. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в дальнейшем пострадавшую переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре, как только это станет возможным.
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