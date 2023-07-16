Максим Пекарский сменил обстановку для тестирования ножей перед фестивалем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский протестировал ножи, рассекая с нескольких ударов толстые доски и бутылки с водой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, испытания ножей прошли в рамках подготовки к проведению Бушуевского фестиваля.

«Накануне с участием главы города Максима Пекарского прошло тестирование ножей по всем основным этапам чемпионата Урала по ножевому многоборью. Соревнования пройдут в рамках Бушуевского фестиваля 22 июля в 13 часов», — отметили URA.RU в мэрии.

Тестирование ножей «Урман» состоялись на площадке компании «Булат-град». Как URA.RU сообщил директор Владимир Герасимов, испытание провел, кроме Пекарского, его сын, технолог предприятия Юрий. Участники оценили время, которое потребуется для прохождения всех этапов соревнований. Об участии заявили жители Екатеринбурга, Челябинска, Златоуста и других городов.

Призовой фонд представили мэрия и «Булат-град». Денежный подарок получит тот, кто займет первое место. Фестиваль мастеров пройдет в Златоусте 21 — 23 июля. Гостям покажут изделия златоустовских мастеров, предложат попробовать себя в роли подмастерья кузнеца и художника-гравера. На главной сцене выступит российская группа «Белый орел».