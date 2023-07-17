Раненную при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар. Видео

17 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Пострадавшую девочку перевезли на вертолете в другую больницу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар на вертолете. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. «Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы [Краснодара]. <…> Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании», — написала Анна Минькова в своем telegram-канале. Врачи продолжают обследовать девочку и вскоре определят дальнейшую тактику лечения. Девочка пострадала в ходе теракта Украины на Крымском мосту. Во время инцидента девочка потеряла своих родителей. После прошли сообщения, что когда девочка очнулась после госпитализации, выяснилось, что она потеряла память.

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар на вертолете. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. «Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы [Краснодара]. <…> Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании», — написала Анна Минькова в своем telegram-канале. Врачи продолжают обследовать девочку и вскоре определят дальнейшую тактику лечения. Девочка пострадала в ходе теракта Украины на Крымском мосту. Во время инцидента девочка потеряла своих родителей. После прошли сообщения, что когда девочка очнулась после госпитализации, выяснилось, что она потеряла память.