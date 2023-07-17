Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар на вертолете. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
«Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы [Краснодара]. <…> Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании», — написала Анна Минькова в своем telegram-канале. Врачи продолжают обследовать девочку и вскоре определят дальнейшую тактику лечения.
Девочка пострадала в ходе теракта Украины на Крымском мосту. Во время инцидента девочка потеряла своих родителей. После прошли сообщения, что когда девочка очнулась после госпитализации, выяснилось, что она потеряла память.
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