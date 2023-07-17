Раненную при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, мчс, вертолет, медицина катастроф
Пострадавшую девочку перевезли на вертолете в другую больницу Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар на вертолете. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы [Краснодара]. <…> Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании», — написала Анна Минькова в своем telegram-канале. Врачи продолжают обследовать девочку и вскоре определят дальнейшую тактику лечения.

Девочка пострадала в ходе теракта Украины на Крымском мосту. Во время инцидента девочка потеряла своих родителей. После прошли сообщения, что когда девочка очнулась после госпитализации, выяснилось, что она потеряла память.

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Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку доставили в Краснодар на вертолете. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. «Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы [Краснодара]. <…> Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании», — написала Анна Минькова в своем telegram-канале. Врачи продолжают обследовать девочку и вскоре определят дальнейшую тактику лечения. Девочка пострадала в ходе теракта Украины на Крымском мосту. Во время инцидента девочка потеряла своих родителей. После прошли сообщения, что когда девочка очнулась после госпитализации, выяснилось, что она потеряла память.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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