Верховный суд отказался рассматривать спор племянниц Рашникова с детьми челябинского экс-губернатора

17 июля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Верховный Суд подвел черты под тяжбой за компанию ценой почти в 1 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу племянниц председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова — Марины и Екатерины Рашниковых — на решение кассации по иску к детям челябинского губернатора Бориса Дубровского, Александру и Анне. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Рашникова Екатерина Сергеевна, Рашникова Марина Сергеевна обратились в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Дубровскому Александру Борисовичу, Дубровской Анне Борисовне о признании договора купли-продажи ценных бумаг АО «Инвестиционная компания «Профит». Суд определил: отказать в передаче кассационной жалобы Рашниковой Екатерины Сергеевны, Рашниковой Марины Сергеевны для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ», — говорится в документах. В апреле 2018 года сын бывшего главы области, Александр, купил пакет акций АО «ИК «Профит» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашникова. На основании подписанного договора сын бывшего главы региона передал за приобретаемый актив залог в сумме одного миллиона 340 тысяч рублей. Предприятие контролирует сеть заправок на юге области. Стоимость компании более чем в 800 млн рублей основана на оценочных данных. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер, а год спустя наследники попытались оспорить сделку. Дубровский-младший к этому времени передал акции сестре Анне, а та продала их за 210 млн рублей третьему лицу. Суд наложил арест на активы, одновременно начался еще один процесс, где в числе истцов заявилась вдова покойного бизнесмена, Мария Рашникова. После нескольких судебных решений в пользу Александра Дубровского и попыток их обжаловать разбирательство перенесли в вышестоящую инстанцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу племянниц председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова — Марины и Екатерины Рашниковых — на решение кассации по иску к детям челябинского губернатора Бориса Дубровского, Александру и Анне. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Рашникова Екатерина Сергеевна, Рашникова Марина Сергеевна обратились в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Дубровскому Александру Борисовичу, Дубровской Анне Борисовне о признании договора купли-продажи ценных бумаг АО «Инвестиционная компания «Профит». Суд определил: отказать в передаче кассационной жалобы Рашниковой Екатерины Сергеевны, Рашниковой Марины Сергеевны для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ», — говорится в документах. В апреле 2018 года сын бывшего главы области, Александр, купил пакет акций АО «ИК «Профит» у младшего брата владельца ММК, Сергея Рашникова. На основании подписанного договора сын бывшего главы региона передал за приобретаемый актив залог в сумме одного миллиона 340 тысяч рублей. Предприятие контролирует сеть заправок на юге области. Стоимость компании более чем в 800 млн рублей основана на оценочных данных. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер, а год спустя наследники попытались оспорить сделку. Дубровский-младший к этому времени передал акции сестре Анне, а та продала их за 210 млн рублей третьему лицу. Суд наложил арест на активы, одновременно начался еще один процесс, где в числе истцов заявилась вдова покойного бизнесмена, Мария Рашникова. После нескольких судебных решений в пользу Александра Дубровского и попыток их обжаловать разбирательство перенесли в вышестоящую инстанцию.