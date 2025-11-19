В Челябинске впервые пройдет ночной забег
Все участники забега будут использовать налобные фонари
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Челябинске 13 декабря в парке имени Гагарина состоится первый ночной забег Monahi night trail. Участникам будет необходимо преодолеть дистанции на пять или десять километров, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Мы верим, что бег в Челябинске должен существовать круглый год, без перерыва на суровую зиму. К тому же стоит напомнить, что пусть это и „Урал, детка!“, но все-таки Южный», — отметила организатор забега Анна Малышева.
Старт запланирован на 21:00 в лесопарковой зоне парка. Трасса пройдет по пешеходным маршрутам, включая обкомовскую дорогу и тропы здоровья. Для участия необходима регистрация.
