В Челябинске впервые пройдет ночной забег

Все участники забега будут использовать налобные фонари Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске 13 декабря в парке имени Гагарина состоится первый ночной забег Monahi night trail. Участникам будет необходимо преодолеть дистанции на пять или десять километров, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Мы верим, что бег в Челябинске должен существовать круглый год, без перерыва на суровую зиму. К тому же стоит напомнить, что пусть это и „Урал, детка!“, но все-таки Южный», — отметила организатор забега Анна Малышева.