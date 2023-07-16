Курганцам отключали холодную воду, чтобы улучшить ее качество

Сотрудники «Водного союза» вели непрерывные работы Фото: пресс-служба «Водного союза»

В Кургане восстановлено холодное водоснабжение после двухдневного перерыва. За это время сотрудники «Водного союза» установили 10 задвижек на Арбинском водозаборе. Запорная арматура позволит выводить из работы различные участки водоочистных сооружений, не останавливая подачу воды в город. Также после реконструкции улучшится качество ресурса, рассказал гендиректор предприятия Владимир Овсянников.

«Сложность ремонта заключалась в том, что арматура находится на глубине от 3 до 16 метров, а вес каждой задвижки — от 3,5 до 4,5 тонн, диаметр — от 1 до 1,2 м. В процессе реконструкции будет установлено еще больше запорной арматуры, максимальный диаметр которой составляет 1,4 м», — рассказал URA.RU генеральный директор «Водного союза» Владимир Овсянников.

Воду жителям вернули в ночь на 16 июля. Во время остановки Арбинского водозабора с 14 июля 50 сотрудников «Водного союза» вели непрерывные работы. Сегодня на сооружениях идет ремонт резервуаров чистой воды, монтаж фундаментов под будущую газовую котельную и дымовые трубы, а также установка камер для будущих разводящих тепловых сетей. В постоянном режиме здесь трудятся от 25 до 45 специалистов и от 15 до 25 единиц техники.

Как объяснил Овсянников, реконструкция позволит решить проблему качества ресурса. «В природной воде есть сезонное превышение предельно-допустимой концентрации марганца. Проводимая реконструкция решит, в том числе, и эту проблему, из воды будут удаляться примеси этого загрязняющего вещества», — сообщил генеральный директор.

Очистные сооружения водопровода «Арбинка» были запущены в 1978 году, оборудование на насосных станциях прошло более трех амортизационных циклов, при этом за годы эксплуатации обновлено было только 15% машин и оборудования. Строительные конструкции зданий, трубопроводы и резервуары также имеют сверхнормативный процент износа, что приводит к частым авариям. Реконструкция в 2023—2024 гг стала возможна благодаря федеральной программе «Чистая вода». Стоимость всех запланированных работ на «Арбинке» составляет 1,7 млрд рублей.