14 июля 2023

В Кургане готовы вернуть воду во все дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, гигиена, вода из крана, мытье рук, водоснабжение, руки
Давление в сети должно нормализоваться к утру 16 июля Фото:

В Кургане сообщили о готовности запустить холодную воду во все дома города. Подробностями поделилась пресс-служба АО «Водный союз».

«На очистных сооружениях водопровода готовы к подаче воды. Все запланированные мероприятия выполнены. Вода начала поступать в город в 21:30. <…> Заполнение системы происходит постепенно. Давление в сети нормализуется к восьми часам утра», — указано в telegram-канале коммунальщиков.

В компании подчеркивают, что для промывки системы 16 июля вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Горожанам следует использовать ее строго для технических нужд.

Ранее появилась информация, что горячая вода в дома части жителей Кургана вернется 18 июля. В «Курганской генерирующей компании» объясняли, что изначально указанную дату запуска пришлось перенести из-за установки нового оборудования в системе холодного водоснабжения города. Холодную воду отключали ради реконструкции очистных сооружений.

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В Кургане сообщили о готовности запустить холодную воду во все дома города. Подробностями поделилась пресс-служба АО «Водный союз». «На очистных сооружениях водопровода готовы к подаче воды. Все запланированные мероприятия выполнены. Вода начала поступать в город в 21:30. <…> Заполнение системы происходит постепенно. Давление в сети нормализуется к восьми часам утра», — указано в telegram-канале коммунальщиков. В компании подчеркивают, что для промывки системы 16 июля вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Горожанам следует использовать ее строго для технических нужд. Ранее появилась информация, что горячая вода в дома части жителей Кургана вернется 18 июля. В «Курганской генерирующей компании» объясняли, что изначально указанную дату запуска пришлось перенести из-за установки нового оборудования в системе холодного водоснабжения города. Холодную воду отключали ради реконструкции очистных сооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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