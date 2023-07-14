В Кургане готовы вернуть воду во все дома

15 июля 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Давление в сети должно нормализоваться к утру 16 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане сообщили о готовности запустить холодную воду во все дома города. Подробностями поделилась пресс-служба АО «Водный союз». «На очистных сооружениях водопровода готовы к подаче воды. Все запланированные мероприятия выполнены. Вода начала поступать в город в 21:30. <…> Заполнение системы происходит постепенно. Давление в сети нормализуется к восьми часам утра», — указано в telegram-канале коммунальщиков. В компании подчеркивают, что для промывки системы 16 июля вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Горожанам следует использовать ее строго для технических нужд. Ранее появилась информация, что горячая вода в дома части жителей Кургана вернется 18 июля. В «Курганской генерирующей компании» объясняли, что изначально указанную дату запуска пришлось перенести из-за установки нового оборудования в системе холодного водоснабжения города. Холодную воду отключали ради реконструкции очистных сооружений.

В Кургане сообщили о готовности запустить холодную воду во все дома города. Подробностями поделилась пресс-служба АО «Водный союз». «На очистных сооружениях водопровода готовы к подаче воды. Все запланированные мероприятия выполнены. Вода начала поступать в город в 21:30. <…> Заполнение системы происходит постепенно. Давление в сети нормализуется к восьми часам утра», — указано в telegram-канале коммунальщиков. В компании подчеркивают, что для промывки системы 16 июля вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Горожанам следует использовать ее строго для технических нужд. Ранее появилась информация, что горячая вода в дома части жителей Кургана вернется 18 июля. В «Курганской генерирующей компании» объясняли, что изначально указанную дату запуска пришлось перенести из-за установки нового оборудования в системе холодного водоснабжения города. Холодную воду отключали ради реконструкции очистных сооружений.