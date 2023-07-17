МИД РФ: причастные к теракту на Крымском мосту не уйдут от ответственности

17 июля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В МИД РФ отметили, что Запад мог помогать Украине планировать теракт на Крымском мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту К теракту на Крымском мосту причастны политическое руководство и спецслужбы Украины. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что украинские парламентарии цинично отреагировали на трагедию семьи Кулик. «В Киеве заявили, что произошедшее стало результатом совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. Это подтверждает причастность к теракту политического руководства и спецслужб страны», — передает МИД России на своем официальном сайте . В нем отметили, что украинские парламентарии цинично отреагировали на смерть Алексея и Натальи Кулик. Их дочь сейчас находится в больнице. В МИД РФ подчеркнули, что виновные во взрыве на Крымском мосту будут обязательно привлечены к ответственности. Если расследование покажет, что теракт был совершен при помощи западной техники, то это будет означать, что партнеры Украины участвовали в планировании этой операции. Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что за терактом стоял лично президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма назвали действия Украины — терактом. Партия «Единая Россия» направила три тонны воды для водителей в районе Крымского моста, передает «РАПСИ». Во время атаки надводных беспилотников погибли два гражданина России — из семьи Кулик. Их дочка выжила, она находится в больнице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К теракту на Крымском мосту причастны политическое руководство и спецслужбы Украины. Об этом заявили в МИД РФ, отметив, что украинские парламентарии цинично отреагировали на трагедию семьи Кулик. «В Киеве заявили, что произошедшее стало результатом совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. Это подтверждает причастность к теракту политического руководства и спецслужб страны», — передает МИД России на своем официальном сайте. В нем отметили, что украинские парламентарии цинично отреагировали на смерть Алексея и Натальи Кулик. Их дочь сейчас находится в больнице. В МИД РФ подчеркнули, что виновные во взрыве на Крымском мосту будут обязательно привлечены к ответственности. Если расследование покажет, что теракт был совершен при помощи западной техники, то это будет означать, что партнеры Украины участвовали в планировании этой операции. Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что за терактом стоял лично президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. Взрыв на Крымском мосту произошел ночью 17 июля. Было повреждено дорожное полотно. Власти Крыма назвали действия Украины — терактом. Партия «Единая Россия» направила три тонны воды для водителей в районе Крымского моста, передает «РАПСИ». Во время атаки надводных беспилотников погибли два гражданина России — из семьи Кулик. Их дочка выжила, она находится в больнице.