Рядом с девочкой, раненной на Крымском мосту, находятся ее родственники

С пострадавшей при теракте на Крымском мосту 14-летней девочкой находятся ее тетя и дядя. Об этом заявила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова.
«Сейчас рядом с девочкой, пострадавшей в результате террористического акта на Крымском мосту, близкие родственники — тетя и дядя», — сообщила Львова-Белова. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что девочка вместе с родителями находилась в машине во время теракта на Крымском мосту. Она осталась сиротой. Девочка потеряла память. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова заявил, что пострадавшая была доставлена в Краснодар на вертолете.
С пострадавшей при теракте на Крымском мосту 14-летней девочкой находятся ее тетя и дядя. Об этом заявила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова. «Сейчас рядом с девочкой, пострадавшей в результате террористического акта на Крымском мосту, близкие родственники — тетя и дядя», — сообщила Львова-Белова. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что девочка вместе с родителями находилась в машине во время теракта на Крымском мосту. Она осталась сиротой. Девочка потеряла память. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова заявил, что пострадавшая была доставлена в Краснодар на вертолете.