Рядом с девочкой, раненной на Крымском мосту, находятся ее родственники

Львова-Белова: с пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочкой находятся ее родственники
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Мария Львова-Белова заявила, что с пострадавшей девочкой находятся ее тетя и дядя Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

С пострадавшей при теракте на Крымском мосту 14-летней девочкой находятся ее тетя и дядя. Об этом заявила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова.

«Сейчас рядом с девочкой, пострадавшей в результате террористического акта на Крымском мосту, близкие родственники — тетя и дядя», — сообщила Львова-Белова. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что девочка вместе с родителями находилась в машине во время теракта на Крымском мосту. Она осталась сиротой. Девочка потеряла память. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова заявил, что пострадавшая была доставлена в Краснодар на вертолете.

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С пострадавшей при теракте на Крымском мосту 14-летней девочкой находятся ее тетя и дядя. Об этом заявила детский омбудсмен в РФ Мария Львова-Белова. «Сейчас рядом с девочкой, пострадавшей в результате террористического акта на Крымском мосту, близкие родственники — тетя и дядя», — сообщила Львова-Белова. Заявление она опубликовала в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что девочка вместе с родителями находилась в машине во время теракта на Крымском мосту. Она осталась сиротой. Девочка потеряла память. Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова заявил, что пострадавшая была доставлена в Краснодар на вертолете.
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Ссылки по теме
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