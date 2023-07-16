16 июля 2023

УФАС проверяет сделку о переходе пермского завода «УЗПМ» под контроль головной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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УФАС проверит законность совершения сделки в установленный законом срок Фото:

Пермское управление ФАС рассматривает ходатайство о переходе ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» под контроль головной компании «УЗПМ ГРУПП». Антимонопольное ведомство должно оценить влияние крупной сделки на конкурентную среду.

«В Пермское УФАС поступили ходатайства о получении предварительного согласия на совершение сделок по приобретению ООО „УЗПМ ГРУПП“ долей участия в ООО „УЗПМ“ и ООО „Уральский завод противогололедных материалов“. Мы должны посмотреть, каким образом изменится ситуация на соответствующем товарном рынке в результате совершения сделки. Также должны выяснить, не приведет ли она к концентрации у одного хозяйствующего субъекта слишком большой доли на рынке и ограничению конкуренции», — сообщила URA.RU заместитель руководителя Пермского УФАС Вероника Авлиярова.

В УФАС уточнили, что все заинтересованные лица могут представить в надзорное ведомство сведения о влиянии сделки на состояние конкуренции. Такая процедура возможна в соответствии с действующим законодательством. Сумму сделки в УФАС не раскрывают.

Уральский завод противогололедных материалов, входящий в одноименную группу компаний, является крупнейшим производителем реагентов, реализуемых под торговой маркой «Бионорд». Данная продукция поставляется по всей территории России, а также за ее пределами. По данным сервиса СБИС, чистая прибыль предприятия в 2022 году составила более 1,9 млрд рублей.

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Пермское управление ФАС рассматривает ходатайство о переходе ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» под контроль головной компании «УЗПМ ГРУПП». Антимонопольное ведомство должно оценить влияние крупной сделки на конкурентную среду. «В Пермское УФАС поступили ходатайства о получении предварительного согласия на совершение сделок по приобретению ООО „УЗПМ ГРУПП“ долей участия в ООО „УЗПМ“ и ООО „Уральский завод противогололедных материалов“. Мы должны посмотреть, каким образом изменится ситуация на соответствующем товарном рынке в результате совершения сделки. Также должны выяснить, не приведет ли она к концентрации у одного хозяйствующего субъекта слишком большой доли на рынке и ограничению конкуренции», — сообщила URA.RU заместитель руководителя Пермского УФАС Вероника Авлиярова. В УФАС уточнили, что все заинтересованные лица могут представить в надзорное ведомство сведения о влиянии сделки на состояние конкуренции. Такая процедура возможна в соответствии с действующим законодательством. Сумму сделки в УФАС не раскрывают. Уральский завод противогололедных материалов, входящий в одноименную группу компаний, является крупнейшим производителем реагентов, реализуемых под торговой маркой «Бионорд». Данная продукция поставляется по всей территории России, а также за ее пределами. По данным сервиса СБИС, чистая прибыль предприятия в 2022 году составила более 1,9 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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