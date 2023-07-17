Врач назвал симптомы новой лихорадки в Египте

Врач Кондрахин: одним из симптомов неизвестной лихорадки в Египте является сыпь на теле

17 июля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Андрей Кондрахин сообщил, что инкубационный период неизвестной болезни в Египте длится до девяти дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Симптомами неизвестной болезни в Египте является высокая температура, боль в мышцах и ломота в теле. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. «Высокое повышение температуры тела, ужасные боли в мышцах, да такие, что движения сковывает. Дальше возникает сыпь, которая может быть на туловище, потом распространяется на конечности», — сообщил Кондрахин в беседе с Пятым каналом. По его словам, инкубационный период длится до девяти дней. Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в Египте неизвестного заболевания. Симптомы схожи с лихорадкой денге. У 18 россиян в Египте диагностировались симптомы неизвестной инфекции, передает «Национальная служба новостей».

Симптомами неизвестной болезни в Египте является высокая температура, боль в мышцах и ломота в теле. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. «Высокое повышение температуры тела, ужасные боли в мышцах, да такие, что движения сковывает. Дальше возникает сыпь, которая может быть на туловище, потом распространяется на конечности», — сообщил Кондрахин в беседе с Пятым каналом. По его словам, инкубационный период длится до девяти дней. Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в Египте неизвестного заболевания. Симптомы схожи с лихорадкой денге. У 18 россиян в Египте диагностировались симптомы неизвестной инфекции, передает «Национальная служба новостей».