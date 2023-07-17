Врач назвал симптомы новой лихорадки в Египте

Врач Кондрахин: одним из симптомов неизвестной лихорадки в Египте является сыпь на теле
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Андрей Кондрахин сообщил, что инкубационный период неизвестной болезни в Египте длится до девяти дней Фото:

Симптомами неизвестной болезни в Египте является высокая температура, боль в мышцах и ломота в теле. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Высокое повышение температуры тела, ужасные боли в мышцах, да такие, что движения сковывает. Дальше возникает сыпь, которая может быть на туловище, потом распространяется на конечности», — сообщил Кондрахин в беседе с Пятым каналом. По его словам, инкубационный период длится до девяти дней.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в Египте неизвестного заболевания. Симптомы схожи с лихорадкой денге. У 18 россиян в Египте диагностировались симптомы неизвестной инфекции, передает «Национальная служба новостей».

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Симптомами неизвестной болезни в Египте является высокая температура, боль в мышцах и ломота в теле. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. «Высокое повышение температуры тела, ужасные боли в мышцах, да такие, что движения сковывает. Дальше возникает сыпь, которая может быть на туловище, потом распространяется на конечности», — сообщил Кондрахин в беседе с Пятым каналом. По его словам, инкубационный период длится до девяти дней. Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в Египте неизвестного заболевания. Симптомы схожи с лихорадкой денге. У 18 россиян в Египте диагностировались симптомы неизвестной инфекции, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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