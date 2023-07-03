Врач назвала самые редкие аллергии

Аллерголог Портняга: наиболее редкой считается аллергия на вибрацию и воду

03 июля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Зуд и волдыри у аллергиков могут появляться после контакта с водой Фото: Анна Майорова © URA.RU Наиболее редкой считается аллергия на воду, вибрацию и холод. Хотя эти аллергические реакции и редко встречаются, они являются не менее опасными, сообщила аллерголог Екатерина Портняга. «У некоторых людей появляется зуд и высыпания в виде волдырей после контакта с водой, причем зачастую состав воды не имеет значения», — предупредила Портняга в беседе с «Газетой.Ru» . Еще одной редкой и необычной реакцией является аллергия на вибрацию, для проявления которой достаточно долгих поездок на автомобиле, катания на американских горках или вытирания полотенцем. «Люди с этой аллергической реакцией могут испытывать внезапное падение артериального давления, особенно при воздействии низких температур», — сказала аллерголог. Ранее врачи заявляли, что аллергия на укусы комаров могут быть смертельно опасны. По словам врача-терапевта Алисии Милинис, комары являются переносчиками множества опасных заболеваний, таких как желтая лихорадка, туляремия, лимфатический филяриатоз, гепатит B и C и малярия.

Наиболее редкой считается аллергия на воду, вибрацию и холод. Хотя эти аллергические реакции и редко встречаются, они являются не менее опасными, сообщила аллерголог Екатерина Портняга. «У некоторых людей появляется зуд и высыпания в виде волдырей после контакта с водой, причем зачастую состав воды не имеет значения», — предупредила Портняга в беседе с «Газетой.Ru». Еще одной редкой и необычной реакцией является аллергия на вибрацию, для проявления которой достаточно долгих поездок на автомобиле, катания на американских горках или вытирания полотенцем. «Люди с этой аллергической реакцией могут испытывать внезапное падение артериального давления, особенно при воздействии низких температур», — сказала аллерголог. Ранее врачи заявляли, что аллергия на укусы комаров могут быть смертельно опасны. По словам врача-терапевта Алисии Милинис, комары являются переносчиками множества опасных заболеваний, таких как желтая лихорадка, туляремия, лимфатический филяриатоз, гепатит B и C и малярия.