Иммунолог Крючков: комары могут переносить те же инфекции, что и клещи

08 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Комары могут переносить сыпной тиф Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Комары могут быть распространителями инфекционных заболеваний, которые чаще всего связаны с клещами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Комары могут переносить сыпной тиф. Там список не единичный. Комары некоторую часть инфекций, которую связывают только с клещами, могут переносить. Хотя это далеко не основные переносчики, конечно. Аллергия и псевдоаллергия тоже», — сказал Николай Крючков. Кроме того, отметил иммунолог, комары могут быть распространителями опасной лихорадки. «У нас как таковой малярии нет. Хоть мы и понимаем, что распространение ареалов идет на юг, и заразиться можно. У нас были случаи, когда даже завозили Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. Ее в самолете привезли», — уточнил специалист. Также Крючков призвал россиян, отправляющихся в отпуск в Африку или в Юго-Восточную Азию, предпринять необходимые меры, чтобы не стать жертвой заболеваний, переносчиками которых являются комары. «Мы знаем, что много стран малярией поражено. С ней пытаются бороться. Есть профилактические препараты, которые надо длительно пить. Если произойдет заражение, то это позволит быстро купировать заболевание», — заключил он.

Комары могут быть распространителями инфекционных заболеваний, которые чаще всего связаны с клещами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Комары могут переносить сыпной тиф. Там список не единичный. Комары некоторую часть инфекций, которую связывают только с клещами, могут переносить. Хотя это далеко не основные переносчики, конечно. Аллергия и псевдоаллергия тоже», — сказал Николай Крючков. Кроме того, отметил иммунолог, комары могут быть распространителями опасной лихорадки. «У нас как таковой малярии нет. Хоть мы и понимаем, что распространение ареалов идет на юг, и заразиться можно. У нас были случаи, когда даже завозили Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. Ее в самолете привезли», — уточнил специалист. Также Крючков призвал россиян, отправляющихся в отпуск в Африку или в Юго-Восточную Азию, предпринять необходимые меры, чтобы не стать жертвой заболеваний, переносчиками которых являются комары. «Мы знаем, что много стран малярией поражено. С ней пытаются бороться. Есть профилактические препараты, которые надо длительно пить. Если произойдет заражение, то это позволит быстро купировать заболевание», — заключил он.