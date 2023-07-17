Вице-губернатор ХМАО Шипилов заставит политэлиты жить в лесу. Инсайд

Студенты элитной программы первого замгубернатора ХМАО Шипилова будут жить в лесу трое суток

18 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов заставит студентов его программы «Лидеры изменений Югры 3.0» жить в палаточном лагере Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов заставит участников курируемой им программы «Лидеры изменений Югры 3.0», в число которых входят мэры, окружные депутаты и топ-менеджеры, провести трое суток в палатках под Ханты-Мансийском. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Студенты проведут три дня в палатках под Ханты-Мансийском. За это время участники программы, в число которых входят мэры, окружные депутаты и топ-менеджеры предприятий научатся выживать в лесу и ориентироваться на местности, пройдут полосу препятствий, интенсивы по начальной военной подготовке и тактической медицине», — сообщает инсайдер. В финале их ждет сплав по горной протоке к месту слияния Оби и Иртыша. Программа интенсива, по данным инсайдера, завершится трансфером на теплоходе от места окончания сплава. Заброс студентов в лесной массив планируется на 20 июля. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о введении сухого закона в элитной школе политиков «Лидеры изменений Югры 3.0». Это произошло после пьяного скандала, который устроили двое студентов.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов заставит участников курируемой им программы «Лидеры изменений Югры 3.0», в число которых входят мэры, окружные депутаты и топ-менеджеры, провести трое суток в палатках под Ханты-Мансийском. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Студенты проведут три дня в палатках под Ханты-Мансийском. За это время участники программы, в число которых входят мэры, окружные депутаты и топ-менеджеры предприятий научатся выживать в лесу и ориентироваться на местности, пройдут полосу препятствий, интенсивы по начальной военной подготовке и тактической медицине», — сообщает инсайдер. В финале их ждет сплав по горной протоке к месту слияния Оби и Иртыша. Программа интенсива, по данным инсайдера, завершится трансфером на теплоходе от места окончания сплава. Заброс студентов в лесной массив планируется на 20 июля. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о введении сухого закона в элитной школе политиков «Лидеры изменений Югры 3.0». Это произошло после пьяного скандала, который устроили двое студентов.